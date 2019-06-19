「因為要跟人在一起，電腦才變得重要」　聚會時再無聊，也不要拿出手機

▲網路究竟在拯救你的生活？還是在摧毀你自己？（圖／pixabay）

編輯／渺渺小姐

中午走到一間義大利餐廳吃飯，隔壁的長桌坐滿年輕人，以為嬉笑打鬧的聲音會蓋過一切，但事實不然，安安靜靜的沒有聲音，只有少數幾次淡淡的交談聲，每個人都在看著自己的手機遨遊在雲端，終於有人說聲「差不多了吧。」大家便一同結帳準備離開，這時我才確認他們不是併桌的客人，是互相認識的。

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▲網路與手機使用方式會成為習慣性。（圖／pixabay）

日本有一位84歲的老太太若宮正子，她自學電腦開發出手機遊戲，並以最年長的開發者身份，進入蘋果公司開發者大會（WWDC），被執行長庫克點名為「為大家帶來勇氣」的人。她的學習故事可以在許多報導中找到，然而最吸引我的是她在採訪中對媒體說的話。

「最重要的是朋友，因為要跟人在一起，電腦才變得重要。」

這是一句極為簡單的道理，字面上的意思每個人都能懂，大部分人卻辦不到，因為一般人太習慣將生活每分每秒塞滿，我們渴望交談、接受新訊息、遊戲升級、消除無聊，以及太怕人別人知道我們沒事做。

而一旦開啟這樣打發閒暇時間的模式，便成為了一個習慣，因為大部分行為都是連續性的，然後擴大到即使面對半分鐘的沈默，都會覺得無聊或尷尬，掏出手機變成了習慣，忽視成為日常。

▲聚會時用手機打發時間，對朋友也不尊重。（圖／pixabay）

在聚會時拿出手機打發時間，是很可惜的，在現代社會中，好不容易有人願意赴約，花交通時間到達約定地點，只為面對面交談吃飯，說說自己最近發生什麼，卻有人拿出手機上網看IG跟臉書，做跟在家沙發上一樣的事，久而久之，邀約會慢慢變少，而自己會察覺不到。

有人總說科技摧毀生活，很多時候都是自己摧毀自己，若宮正子奶奶為了針對銀髮族需求開發遊戲，把日本傳統文化為概念作成「雛壇(ひなだん)」遊戲APP，雛壇是日本女兒節擺放人偶的陳列台，在使用者下載且遊玩時，順便學習與傳承日本的文化。

她深刻的知道科技只是一種力量，好好使用會讓生活更加「不無聊」，但最重要的還是人與人之間的關係。

當對面有人與你交談聊天時，把「科技」先放在一旁，成為僅是訊息通知的工具，用LINE或通訊軟體打字不需超過3分鐘，聚會時再無聊，寧願早結束也不要拿出手幾打發時間，回到最重要的相處之道吧。