南韓7大「人氣美妝」台灣就有！VDL貝殼乳、the saem遮瑕液...

韓妞愛用款終於在台灣買的到了！而且在你的好鄰居屈臣氏就有。屈臣氏特別規劃了南韓美妝區SEOUL SOUL櫃位，會進駐在指定門市。7個人氣品牌都有國民美妝的地位，而且價位幾百塊就有，很多都是YouTuber大力推薦過，像是VDL貝殼乳、媲美專櫃的the saem遮瑕液，趕快來挖寶！超期待！

1. VDL妝前貝殼乳

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VDL是南韓媲美專櫃品質的人氣彩妝品牌，妝前乳更是一度橫掃台灣各大討論區的熱門話題商品。閃爍著紫藍光，璀璨的光澤如同貝殼般閃耀，妝前使用可有效修飾膚色，不泛白、薄透好上手。

眼部飾底乳在眼妝前做為打底使用，可修飾黯沉的眼周，除了讓眼影可以好上色外，還有抑制眼皮出油的功效，一整天下來也能維持完美的眼妝。

2. the saem絲滑遮瑕液

以遮瑕底妝在台灣廣為人知的the saem是小資女最愛的選擇。遮瑕商品總是出現在各大排行榜上與專櫃品牌較勁，底妝系列也是近期網友們熱推的商品。遮瑕界的霸主，超高CP值一直是網友心中的必囤神器。防水、防油的膏狀質地大大提升遮瑕力，並且針對不同需求推出不同色號，不管是痘疤、黑眼圈還是斑斑點點也都能完美遮蓋。

3. TONY MOLY聯名彩妝

TONY MOLY結合人氣辣雞麵推出的聯合彩妝，袋裝泡麵的包裝，一推出立馬讓韓妞們IG狂洗版。泡麵調味包造型，打開卻是唇釉。火辣腮紅及奶油打亮一樣也是使用調味包的包裝，一打開就可看到可愛的商品，讓臉頰呈現自然好氣色，奶油打亮則是如同起司般的金黃光澤，可作為立體打亮使用。

4. W.DRESSROOM 香水噴霧

南韓知名設計師崔范錫創立的香氛品牌。香水噴霧可噴灑在身體、衣物上以及任何空間或物品。不含酒精成份、不傷及衣料，時尚簡約的包裝搭配親民的售價，推出後馬上席捲南韓SNS，更曾於知名韓劇中露出，也是眾多藝人們的私下推薦使用，包含BTS防彈少年的成員也都曾經推薦過的超人氣商品。

5. 天團EXO代言nature republic

南韓人氣團體EXO代言的Nature Republic主打自然主義形象。平實的價格，品質卻不平實，不管彩妝或保養，都是許多學生族群最愛入手的品牌之一。絲絨霧光唇膏即添加天然植物萃取精華及乳木油果成分，保濕滋潤，讓唇色一整天水潤光澤，絲緞般的順滑質地，好上色不脫妝，六款色號打造不同的妝感。

6. INNISFREE睫毛膏、蜜粉超推

崇尚天然的南韓品牌INNISFREE不僅商品都採用環保包裝，連成分也都追求自然，不使用防腐劑、人工香料及色素等。除了擁有許多明星級保養品，彩妝也是價格實惠又多樣化，不僅針對不同膚質推出不同的彩妝品，顏色的選擇也非常的全面。

礦物型的蜜粉，不用擔心堵塞毛孔，完妝或是補妝都可以達到定妝效果，還有保濕及控油的效果，可以幫助持妝，達到完美底妝。

7. Aritaum韓妞小資女最愛

Aritaum是許多年輕族群公認CP值最高的平民彩妝品牌。平實的價格卻能有專櫃般的效果，也是台灣人前往南韓必逛的商店之一。氣墊式海綿筆頭上妝快速方便，眼影粉質細緻、顯色持久不飛粉，還可搭配不同顏色堆疊打造屬於自己的妝容。韓系彩妝常年熱銷款，絲絨粉狀的輕盈質地推薦給油性肌膚使用，霧面的妝感，讓雙頰擁有彷彿自然散發出來的好氣色。

以上品牌SEOUL SOUL櫃位會進駐的屈臣氏門市：統領店、通化店、逢甲店、南二店 （屈臣氏網路商店也可購得）

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