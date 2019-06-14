KENZO雙人組說掰掰！　大學同窗組合曾開LVMH亞裔創意總監先例

▲（左起）KENZO創意總監Humberto Leon與Carol Lim，將於下周秀後正式離任。（圖／翻攝 KENZO IG）



記者張妤瑄／外電報導

KENZO雙人組設計師：Carol Lim、Humberto Leon即將卸任，兩人的謝幕作就是下周將在巴黎男裝周登場的KENZO大秀。該品牌隸屬於LVMH集團，8年前Carol Lim、Humberto Leon上任時，曾創下該集團亞裔創意總監先例，此後許多的亞裔設計師才陸續在歐美設計圈站穩腳步，包含吳季剛（Jason Wu）、王大仁（Alexander Wang）等人。

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▲KENZO最令人印象深刻的標誌，應該就是老虎頭與眼睛。（圖／翻攝官方IG）



時尚權威媒體《WWD》剛剛率先披露這個消息，隨後《BoF》（時裝商業評論）也證實，這對大學同窗組合的雙人組設計師，即將於下周秀後正式離任。據法國《VOGUE》報導，KENZO執行長Sylvie Colin對兩人表示感謝：「Humberto和Carol為品牌帶來多樣與包容的設計，且與許多藝術家合作，用許多系列、時裝秀、廣告激勵新生的創意。」

KENZO方面表示繼任者待定，將於之後宣布，而未來Carol Lim與Humberto Leon將會專注於自創品牌Opening Ceremony的工作上。

▲KENZO的形象廣告總是給人耳目一新的感受。（圖／翻攝官方IG）



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擁有一半華裔血統的Humberto Leon與韓裔夥伴Carol Lim，就讀加州大學柏克萊分校時相遇，畢業後兩人同住一棟公寓，有深厚好交情。Humberto畢業後在BURBERRY擔任視覺指導、Carol則到BALLY擔任銷售企劃，直到一次香港的瘋狂血拼行，才讓兩人決心自立門戶，創立Opening Ceremony。