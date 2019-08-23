放假有多開心，開工就有多痛苦！手繪家畫出6 個「上班族」的心聲

編輯／Ping 圖／「帕帕珍 PaPa Jane」facebook 授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權

每天都要面對永遠做不完的工作，有時還要加班與客戶應酬，好像沒有忙完的一天...插畫家「帕帕珍 PaPa Jane」就畫出一系列關於上班族的心聲，相信辛苦的各位看完後，一定會含淚加點頭～怎麼可以畫得那麼貼切啦！

＃我的夢想...就是不用工作阿！

日復一日的在工作、加班、下班中度過，一開始的衝勁與熱情也一點一點被磨光，從充滿熱血的新人變成厭世老鳥，更別說什麼夢想了，現在最希望的就是希望不用工作啦！（喂～）

請繼續往下閱讀...

＃當你想跟家人討拍時...

上班族的小確幸就是國定假日與颱風假，但是一聽到要補班，心情就像坐雲霄飛車，直接90度往下墜！如果你認為跟爸媽、男友討拍，能得到一句充滿正能量鼓勵的化，那就錯了～因為他們可能比你更厭世，乖乖認命吧。

＃剛進社會 v.s. 被工作摧殘後

還記得第一天準備踏入公司的你嗎？提前幾個小時起床，畫上精緻的妝容，包包塞滿不知道用不用得到的東西，穿上俐落、整齊的襯衫與窄裙，精神滿滿的準備出門工作；被工作摧殘幾年後，連睡覺都來不及了，誰還想燙櫬衫、提前起床化妝啦！

＃開工如苦行

放假有多開心，開工就有多痛苦。一想到隔天要上班，就會讓人全身無力，這時只能發揮想像力了！想著錢會不斷湧入口袋，就能稍微安撫厭世的心靈。

＃早餐能少吃，賴床不能少

這絕對是每個上班族的共通點！對於賴床都會有很深的執著，即使不能好好吃頓早餐，也絕對不能少睡那十分鐘，彷彿整夜的睡眠精華就在那10分鐘裡。

＃如何知道自己已經長大了呢？

是從什麼時候開始，我們已經可以獨當一面了呢？或許就是從覺得睡眠很重要的那時候！什麼通宵唱歌、夜間小聚，彷彿都已經跟自己無緣了～還是早點洗洗睡，因為明天還要上班（淚）。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App