李敏鎬媽媽52歲卻有18歲臉蛋！揭密4位日韓美魔女「逆生長」的保養習慣

保持臉蛋跟身材的秘訣一直都是女人修也修不完的畢生學分啊～世界上可真有存在著「50歲的年齡18歲的臉孔」駐顏有術美魔女們！

像是熱播韓劇《繼承者們》飾演李敏鎬的媽媽金成玲、韓國凍齡牙醫李秀珍、日本美魔女大賽冠軍梅本理恵...可以發現這些日韓美女「逆生長」的保養習慣中，瑜珈絕對佔有重要一環！除此之外，還有哪些絕對是她們持之以恆、堅持不變的愛美之道？一起來看看...

50歲看起來根本20啊！

韓國在IG擁有超高人氣，仙氣爆表的牙醫叫做李秀珍，今年已經50歲了！不管是仙氣十足的顏值還是超緊實的川字腹肌，竟然都是靠她最愛的瑜伽和健身！

保持健身習慣

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曾有句話說：「你從幾歲開始練瑜伽，年齡就停留在幾歲」這句話應證在李秀珍身上絕對不為過！每週都會堅持撥空健身3天，讓自己的身材保持更完美～積極自律的精神更是激勵了一大票的粉絲！

空中瑜伽鍛鍊緊實身材

空中瑜伽是李秀珍保持年輕的秘密之一，還跟朋友合出過一本關於瑜伽的書，她認為空中瑜伽可以鍛鍊全身的肌肉，是保持身材的好方法！

簡單均衡的飲食

在 Instagram 查看這則貼文 이수진 LEESUJIN（@sjeuro）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 18 日 上午 8:00 張貼

除了運動以外，李秀珍也非常注重飲食的均衡，簡單又健康才是保持青春的王道啊～

抗老保養不能少！

在 Instagram 查看這則貼文 이수진 LEESUJIN（@sjeuro）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 3 日 上午 1:48 張貼

美容保養李秀珍也會挑選專用於抗老的保養品，不僅如此她也會定期進行肌膚護理，讓臉部保持澎潤緊實狀態！

保持一顆年輕的心

在 Instagram 查看這則貼文 이수진 LEESUJIN（@sjeuro）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 28 日 下午 4:46 張貼

雖然老套但是逆齡生長的最後一個秘密就是保持年輕的心！要找到適當的管道疏解壓力，最重要的是，要找到自己衷愛的興趣。

男神的超美辣媽

說到「美魔女」大家一定都會想到在韓劇《繼承者們》裡飾演男神李敏鎬超美的媽媽金成玲，大家絕對猜不到她今年已經52歲了！當時金成玲的美貌就引起眾多網友的熱議，更有網友表示：「說她是李敏鎬的女友我都相信啊～」

美暈一大票粉絲

在 Instagram 查看這則貼文 sungryoung kim（@sungryoung_kim）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 2 日 上午 1:37 張貼

金成玲不只是演員，也為許多抗老保養品做代言。常出席重大場合的他，每一次現身都讓網友超震驚，實在是美到仙氣爆表！

自我挑戰

在 Instagram 查看這則貼文 sungryoung kim（@sungryoung_kim）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 11 日 上午 8:02 張貼

擁有天使臉孔魔鬼身材的她也很喜歡挑戰自己！年齡絕對不是懶惰的藉口啊，只要有想做的事就盡力去做吧！

拉提保養

在 Instagram 查看這則貼文 sungryoung kim（@sungryoung_kim）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 12 日 下午 12:42 張貼

她也定期為臉部做拉提保養，維持肌膚的彈性。

第一屆國民美魔女

日本會定期舉行「美魔女」選拔，第一屆國民美魔女就是水谷雅子，今年51歲的她擁有令人稱羨的水煮蛋肌，在她身上完全看不到歲月的痕跡啊！

美容心得

在 Instagram 查看這則貼文 masako mizutani（@mizutanimasako）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 10 日 上午 8:22 張貼

水谷雅子在美容也整理出自己的一套心得，面部刮痧、DIY面膜等讓肌膚無時無刻都超級水潤，好像輕輕一掐就可以掐出水啊！她嚴格執行規律的生活習慣，極度重視防曬和美白， 11點上床睡覺，隔天早上五點起床就開始敷面膜、擦美白乳液。下午則是補充美白錠，接著晚上進行頸部等抗老保養，一天至少花五個小時在保養從來不間斷。

健康飲食保持美麗

在 Instagram 查看這則貼文 masako mizutani（@mizutanimasako）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 7 日 下午 3:20 張貼

她生活的另一大樂趣就是烹飪，講究健康飲食也是她保持年輕美麗的秘密！

超逆齡梅本理恵

另一位是2018年的美魔女大賽冠軍梅本理恵，她的超高顏值讓人完全聯想不到兒子已經上大學了！

瑜珈維持身材改變心態

梅本理恵保持身材的秘密是一周做五次的瑜珈，她認為瑜珈不只能維持好身材，還能讓自己的心態變得更坦率知足！

日系風格超減齡

梅本理恵都是走日系風格，休閒可愛的穿搭加上丸子頭，根本就是學校裡的大學生啊！

TEXT／BY ROYAL HUANG 與 CHRISTY DENG、 WENDY@ELLE CHINA PHOTO／IG@@SJEURO、SUNGRYOUNG_KIM、MIZUTANIMASAKO、@rie___12ki

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