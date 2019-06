嬌小女生必學！在城市也能穿出時髦渡假感　周末這樣出門就對了

夏天到了,好想放暑假!其實就算有時忙到沒有空放假,趁周末時在穿搭加入一些渡假風格的單品,就能轉換心情,忙裡偷閒給自己一些休閒時光,不過這些單品要怎麼挑,這次歐美人氣網購品牌SHOPBOP就聯手台灣時髦複合式選品店SNOB一起替台灣女生帶來許多夏日單品推薦,通通只要動動手指就能網購到家,超方便!

另外ELLE 穿搭筆記這次還要請Snob主理人Vivienne曹詩薇傳授幾招給台灣嬌小女生的夏日穿搭技巧,還沒想好怎麼穿怎麼買的快點把這篇學起來。

嬌小女生不知如何穿?跟她學就對了!

Snob主理人Vivienne曹詩薇,擁有經營多年選品店經驗,以對台灣女生喜好的了解,聯手歐美人氣購物網SHOPBOP一起替女孩挑選適合的單品,身形嬌小的她也和ELLE 分享她自己日常夏日穿搭的秘訣,就算沒有170公分也能穿出高人一等的時髦氣勢。

今年更將自己在經營複合式選品店觀察到台灣女孩服裝的需求,結合自己風格喜好推出自創品牌Object Of Desire,擅長混搭的她這次就要用SHOPBOP和自創品牌的單品來搭配,給你一些夏日度假靈感。

活潑青春渡假風

請繼續往下閱讀...

不想在只讓家裡的丹寧短裙配白T-SHIRT,利用不對稱的露肩上衣穿出不一樣的風格吧,適當露出肌膚看起來也能讓比例更好,腳下加上一雙透明花朵的露趾涼鞋,輕鬆出門也能充滿夏日活力,而且也能讓自己看起來更年輕。

▲Acle Marita上衣,NT$10,233;Levi's 鈕釦式牛仔迷你裙,NT$2,818;「Read This If You Want to Be Instagram Famous」書,NT$409;Suecomma Bonnie花朵凉鞋,NT$10,941(圖/shopbop.com)



甜美有型渡假風

▲一字領格紋洋裝by Object Of Desire AT SNOB



在繁華的市區只要選擇一件一字領的小洋裝,就能穿出忙裡偷閒的假日渡假風!尤其這樣的膝上長度的洋裝嬌小女生也非常適合,造型簡單,可以把重點放在配件上,像是帶點雕塑感的包包,或是有特殊鞋根設計的涼鞋款式,都能增加質感,並且讓甜美的洋裝造型多一點個人風格。

▲Cult GaiaOlivia 水桶包,Cult Gaia Pietra 高跟凉鞋,NT$NT$13,476(圖/shopbop.com)



慵懶氣質渡假風



▲粉紅襯衫By Object Of Desire AT SNOB

如果想要走氣質路線,可以挑選一些絲質單品,利用oversize的長版襯衫展現慵懶渡假的氣息,在配色上也可以選擇比較繽紛明亮的色調,另外嬌小女生最怕穿上這樣的長裙看起來比例不好,這是用一雙有點高度,細帶設計的涼鞋,就能延伸腿部視覺,看起來更修長。

▲Cinq a Sept Marta半身裙,NT$6,502;Kayu Beatriz手拿包,NT$4,268(圖/shopbop.com)



米色調野餐度假穿搭



夏天最適合穿自然色系的單品,尤其嬌小女生可利用同色系的穿搭讓視覺一致,視覺也會拉長,可以選擇最近也非常流行的復古公主袖短上衣,不想露出腰部,只要下身再搭配一條高腰寬褲,腳踩小白鞋,手拿一個有造型的水桶包,簡潔又有點復古感。

▲Jonathan Simkhai 混合針織蕾絲泡泡袖束身上衣,NT$17,160;Steele Aster長褲,NT$5,636;Building Block 梭織籃式包,NT$15,586;Keds Champion Core休閒鞋,NT$1,731(圖/shopbop.com)



嬌小女孩的穿搭筆記



1.可以選擇寬鬆單品搭配過膝裙,適當露出肌膚很重要

2.不要害怕螢光色! 可以利用小配件或小面積呈現活力

3.經典單品重複搭配,適當加入一些趣味小細節配件,就能有型

TEXT/BY AFRA DING 與 YUNG YUNG PHOTO/SNOB、品牌官網

*本文由 ELLE Taiwan 報導,未經授權同意不得轉載*

更多流行時尚資訊,盡在《ELLE》

加入ELLE LINE@好友,關注最新潮流大小事

延伸閱讀

【ELLE包打聽】不想撞包看這裡!網購時尚專家推薦妳5個歐美默默流行的小眾包包品牌

2019大勢「蜂蜜棕」髮色!閃耀著橙調的蜜金色澤,甜蜜又深邃的神祕感...髮質不顯毛躁又柔軟