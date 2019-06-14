史墨客7月上任美駐港澳總領事　同性伴侶是台灣人

▲史墨客（Hanscom Smith）7月出任美國駐港澳總領事。（圖／翻攝自美國駐港澳總領館提供）

國際中心／綜合報導

美國駐香港及澳門總領事館14日宣布，現任總領事唐偉康（Kurt Tong）將於本(6)月底任期結束離港，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已委任史墨客（Hanscom Smith）接替唐偉康的職位，並於7月正式上任。史墨客曾任職於美國在台協會，是位同性戀者，他的配偶來自台灣，兩人於2016年在舊金山結為連理。

史墨客為美國外交官，現任於國務院中國事務處國務卿副助理，過去曾任職美國駐上海總領事、國務院中國及蒙古事務處處長，有多個美國駐外使館工作的經歷，其中包括喀麥隆、丹麥、柬埔寨、泰國、阿富汗等。此外，史墨客也曾在國務院的日本事務處及美國在台協會任職。

史墨客在擔任美國駐上海總領事時，曾公開表示他是位同性戀者。他與配偶呂英宗兩人是於2006年至2010年，史墨客在美國在台協會（AIT）任職時相識，相識9年後最終於2016年在美國舊金山結婚。

史墨客畢業於美國喬治城大學（Georgetown University），擁有倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science）及普林斯頓大學（Princeton University）碩士學位、巴黎政治學院（Sciences Po Paris）政治研究證書。他曾經以美國外交關係協會國際關係學人身份在日本交流研究，他精通英文、中文、法文、丹麥語及柬埔寨語五國語言。

現任總領事唐偉康將於7月任期結束離開香港，並進入私人機構工作。新任的美國駐香港及澳門副總領事侯偉葉則將於6月底抵達香港。