一次可以裝10瓶！日本「小型飲料販賣機」放在房間不再被偷喝

在 Instagram 查看這則貼文 サンコー（@thanko_inc）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 12 日 上午 1:07 張貼

編輯／Ping 圖／翻攝自thanko.jp

相信有兄弟姊妹的人一定遇過心愛的飲料被偷喝的時候吧！現在起，自己的飲料自己冰。時常推出新奇實用小物、電器的日本THANKO公司來啦，此次將路邊的自動販賣機縮小，推出這款超酷的「小型飲料販賣機」，只要在房間裡擺上這台，絕對能保護好你的飲料。

有了這台「小型飲料販賣機」，在家就能享受按下按鈕，飲料掉下來的快感，讓喝飲料變得超有趣，還能跟來家裡玩的朋友們炫耀～而且這台販賣機放在辦公室裡一定也超吸睛，不僅不用離開座位就能喝到自己喜歡的飲料，如果突然想要小酌一下...（喂～）。

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大家可別小看這台「飲料販賣機」～雖然體積小，但裡面可以裝入10 罐 350ml 的飲品喔！而且最低溫度還能達到 5 度，讓你隨時都能喝到冰冰涼涼的飲料。

裡面一共有5層，放入飲料後關上門，就可以看到側邊有一排按鈕，所以只要按下飲料旁邊對應的按鈕，該層的飲料就會掉到下面的出口嘍～

以下是官方的示範影片。這款「小型飲料販賣機」在網站上的售價為￥14,800（含稅／約為NT$4,302），喜歡的朋友們可以到官網上查詢購買資訊喔～

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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