CNN老闆尷尬！大開自家女主播黃腔「想被妳弄醒」　頒獎典禮氣氛冰點

▲CNN老闆在頒獎典禮上開自家女主播玩笑，引發爭議。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

身為媒體人，最重要的除了公司形象外，私人形象尤其重要。貴為美國最大新聞媒體之一的《CNN》傳出老闆佐克（Jeff Zucker）對自家女主播當眾大開黃腔，場合還是一個很盛大的頒獎典禮上，讓許多人直呼「真的有夠丟臉！｣

綜合外媒報導，由紐約雪城大雪主辦的頒獎典禮，特別找來CNN晨間節目「New Day」的女主播卡莫蘿塔（Alisyn Camerota）作為主持人。沒想到典禮中為了想要特別表揚佐克在新聞界的貢獻，還設了獎項給他。

佐克在上台時，竟當眾對著卡莫蘿塔大開黃腔「我原本準備講我喜歡每天早上都和妳一起醒來，但我現在想說我喜歡每天早上都被你弄醒（I was gonna say that I love waking up WITH YOU every morning, but I want to say that I love waking up TO YOU every morning）此番言論立刻讓台下的人氣氛降到最冰點，甚至竊竊私語佐克的言論根本就不適當。

事後卡莫蘿塔還為老闆緩頰，提到「佐克本來就是個很幽默風趣的人，而且在業界都知道這是很老的笑話，所以自己也不覺得是騷擾的一種。」