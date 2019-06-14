今夏大勢「勾耳2公分」短髮！往後一勾仙氣爆棚，宋慧喬、朴信惠都剪了

耳下3公分再進擊，今年夏天不少韓星都換上了「勾耳2公分」短髮！原本俏麗的鮑伯髮，單邊勾到耳後真心是仙氣爆棚，耳下2公分的長度往耳後勾，微捲髮絲修飾臉型，整個人瞬間變得清新又溫柔，十分討人喜愛！

像是人氣韓劇女王朴信惠的短髮超修飾臉型瞬間變瓜子臉，連五官都變深邃了～還有女神宋慧喬的勾耳短髮把溫柔跟慵懶感一併帶出啊！ELLE整理出以下超美短髮變化，一起來看看...

1．朴信惠短髮修飾圓臉

迷人微亂的捲度讓歐妮多了一種慵懶魅力！勾耳的小秘訣超修飾臉型、短髮讓五官超深邃，圓臉女孩必學啊～

在 Instagram 查看這則貼文 @bless_hue 分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 20 日 上午 7:24 張貼

2．喬妹逆齡勾耳2公分

短髮真的會給人一種莫名的逆齡感，看看宋慧喬就是最好的證明了！將短髮單邊勾到耳後又多添了幾分神秘性感的魅力～

3．短髮女神高俊熙

說到耳下短髮絕對少不了高俊熙！相比之前的短髮，「勾耳2公分」又更有女人味，直髮、微捲都超美！

請繼續往下閱讀...

4．李聖經髮夾＋耳下2公分

最近吹起的髮夾時尚也超適用！在短髮的一邊夾上喜歡的髮夾馬上變身超時髦的韓妞～～ 聖經這樣真的超！可！愛！

在 Instagram 查看這則貼文 이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 PST 2016 年 11月 月 17 日 上午 4:11 張貼

5．美妝女王PONY短髮超仙

Pony 連短髮也能輕鬆駕馭～在勾耳的一邊戴上浮誇的耳環超性感，舉手投足間都像是在放電啊！

6．勾耳短髮超知性

自然微捲＋勾耳後真的氣質逼人！隨便一波髮都超有女神風範，給人一種知性的成熟小姊姊感

在 Instagram 查看這則貼文 E L B O R N（@elborn_doris）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 27 日 上午 5:26 張貼

7．加上波浪捲超可愛

想走可愛風的女孩可以參考名模金鍾玉在短髮加上波浪捲，勾耳後能讓整個造型不會太小孩子氣 ，可愛無辜感＋女人味最佳代表！

在 Instagram 查看這則貼文 바니 BUNNY（@bunnyogi）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 8 日 下午 5:38 張貼

8．黑髮俏麗感

每次看到黑色短髮的女生總會忍不住多看幾眼，加上凌亂的捲度讓黑髮的死板完全消失～勾耳黑短髮加上金色耳環超個性！

在 Instagram 查看這則貼文 the ketchap（@the_ketchap）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 3 日 下午 7:26 張貼

9．氣質慵懶捲

這款各種臉型都適用～尾部微捲超修飾臉型，冷棕色更是美呆，輕輕往耳後撥簡直就是仙女下凡！！

在 Instagram 查看這則貼文 조미영（@mi0___o）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 15 日 上午 4:32 張貼

10．微內彎顯氣質

簡易的上點電棒就能讓髮型看起來更有變化，氧氣瀏海＋勾耳短髮超容易給男生初戀女神的感覺！！

在 Instagram 查看這則貼文 살롱 하츠 SALON HE:ARTS（@salon_hearts）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 15 日 上午 5:40 張貼

11．大旁分＋勾耳

個性風的女生超適合大旁分的短髮，給人一種冰山美女的氣質！勾耳後加上華麗的耳環超性感啊～～

在 Instagram 查看這則貼文 「HE:ARTS」 살롱 하츠 황세범 부원장（@hearts_fervor）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 7 日 上午 5:09 張貼

12．勾耳後是重點！

氣質的耳下短髮加上勾耳後的線條絕對是收服心儀對象的必殺技！ 只要簡單的幾個動作就能吸引大家的目光，必學啊！

13．勾耳2公分＋c字彎

髮型真的能改變一個人！原本呆板的直短髮加上C字彎馬上變身氣質小姊姊，看起來氣質又清新，夏天想變換髮型必須參考！

TEXT／BY ROYAL HUANG 與 VIVIAN ELLE CHINA、CHRISTY DENG PHOTO／IG@KYO701122、@GOJOONHEE、@PONYSMAKEUP、@salon_hearts

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《ELLE》

加入ELLE LINE@好友，關注最新潮流大小事

延伸閱讀

2019大勢「蜂蜜棕」髮色！閃耀著橙調的蜜金色澤，甜蜜又深邃的神祕感...髮質不顯毛躁又柔軟

耳下3公分再進階！微亂迷人的「及肩翹」電棒＋整理技巧學起來～完全就是可愛小姐姐