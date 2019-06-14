美國防代理長「前腳踏進亞洲」　中國渤海試射導彈…白宮官員證實！

▲中國2日在渤海發射導彈試射，被美方證實。（圖／翻攝自微博）

國際中心／綜合報導

中美兩國因為貿易戰關係緊繃，小小動作都可能被放大解讀。日前美國國防部官員證實，2日中國曾在渤海試射飛行物，當時無法判定是何種軍武，如今評估出爐應是最新的潛射彈道飛彈「巨浪-3」（JL-3），且時機相當敏感。

根據《華盛頓自由燈塔》報導，當時美國代理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）正在亞洲訪問，而中國卻選在此時在渤海區域試射最新的水下洲際導彈。沙納漢表示，中國在亞洲其他地區的強權霸凌已經太過頭，必須給予嚴厲的譴責。

此外，沙納漢也指出，中國對於該區域的重大利益、國家安全是長期的威脅，甚是試圖破壞整個國際秩序，這些行為不論是直接或間接的，從經濟、外交、軍事的方式剝削他人，趁機展現出自己獨有的優勢就是破壞和平的表徵。

據悉，中國試射導彈當天，飛彈從渤海的中國潛艦發射後，向西往中國內陸標的，射程達到7400英里（約1萬1909公里）目的是測試超音速飛行能力，來評估是否可以打敗美國的防禦系統。巨浪-3可搭載多枚核彈頭，發射後可依靠獨立定位讓彈頭分飛攻擊多個目標。