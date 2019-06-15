水果界的減肥聖品！研究：聞「葡萄柚」降低食慾、還能燃燒脂肪

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減肥對於某些人來說是人生一大課題（小編懂！），尤其是美食當前，總是會在內心上演一場糾結的拔河戰。不過！根據日本大阪大學和新潟大學的共同研究指出，居然只要多聞「這個水果」所散發的香氣，就可輕鬆抑制食慾！到底是什麼食物那麼神奇？讓我們繼續看下去吧～

原來這個「減肥聖品」就是大家常見的 葡 萄 柚 ！

其實是因為葡萄柚本身所散發出來的香氣中含有一種名為 Limonene（檸烯；又稱為檸檬油精）的成分，而這個成份不但能抑制食慾，同時還能燃燒脂肪喔（什麼！？）。除此之外，葡萄柚的纖維含量非常高且熱量很低，半顆就很有飽足感，怪不得有不少名人都在實施「葡萄柚減肥法」。

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不過需要特別注意的是，葡萄柚本身還是有酸度的，所以不建議空腹食用，尤其是有胃相關疾病的人，另外有在長期服用特殊藥物的人也都不建議與葡萄柚一起吃喔！如果有相關的疑慮要記得尋求專業醫師的協助。

最後，愛美的女孩們不要著急！雖然葡萄柚有那麼多好處，堪稱是減肥一大利器，但還是不建議代替完整的一餐唷～要堅持均衡飲食並搭配運動，這樣才能瘦得健康，身材也能維持得更好。

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