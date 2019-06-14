朴敘俊破例擔任Dr.Jart+台灣代言人　8月即將來台寵粉絲

▲朴敘俊是南韓當紅炸子雞，代言多到接不完。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

韓系醫美保養品牌Dr.Jart+於2019年，破例為台灣邀請到朴敘俊擔任台灣專屬代言人。朴帥收放自如的演技，從《三流之路》、《金秘書為何那樣》，到《飲食堂2》裡面真性情和謙虛有禮的親民大男孩，新一代暖男神朴敘俊以多變的樣貌，深受品牌青睞。

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▲多齣戲劇、綜藝實境節目使他人氣飆升。（圖／翻攝IG/bn_sj2013）

朴敘俊對演藝工作的專注投入、對生活的熱情及不斷的自我挑戰，正傳達了品牌所追求的持續創新與優異品質，為消費者帶來最有感的產品體驗。

Dr.Jart+也一直推陳出新，像是2018年上市的<娃娃臉搖搖杯面膜>，有趣吸睛的手搖杯包裝+先搖再敷的創意使用法，一上市即造成話題旋風及銷售佳績。

▲即將上映的電影將帶給大家不同以往的形象。（圖／翻攝自驅魔使者劇照）

2019年夏天，台灣朴太太們請密切注意，據可靠消息指出，8月朴敘俊可望再訪台灣，不僅是為了他主演的電影《驅魔使者》來台宣傳，更有機會以品牌代言人身分，和大家分享他熬夜拍戲，依舊維持肌膚最佳狀態的秘密。

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