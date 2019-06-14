打造自己的發呆小角落！「房間佈置」4個點子　租屋族也適用

現代人的生活充滿壓力，以一名職業媽媽來說，不僅白天要面對工作的繁重業務，回到家後還得料理家人的三餐、打理家事和照顧小孩，可說是一刻都不能閒，有些時候真的很需要一個人的時間、空間，能夠好好地喘息，與自己獨處。

雖然日子艱難，但生活品質不應該就此被壓縮！或許我們可以利用一些佈置技巧，打造自己的舒心小角落！偶爾就放自己一天假，什麼都不做，任性地當顆慵懶的沙發馬鈴薯，賴在舒適的空間，找回愛自己的能力。

編輯今天要教大家 4 個簡單的方法，就算是與家人同住或是在異地打拼的租屋族，也非常適用：

1. 單人家具

精簡空間，做最有效地規劃

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▲透過多功能或可折疊的家具，能夠讓空間妥善地被利用（圖／日本樂天）

對於坪數寸土寸金的都會區域，空間就是金錢，如何運用則是考驗眾人的規畫智慧。

慶幸的是有別以往，現在的家具都走精緻路線，世界各國也越來越多設計師和品牌專門為「一人居住」的族群打造單人座椅、多功能沙發床、可摺疊的矮桌等用品，讓消費者可以根據自身需求，作最有力的物件挑選，在既不影響生活便利的情況下，同時精簡家具挑選，將空間有效規劃。

2. 抱枕、地毯

加入溫暖家飾，營造家中的溫馨風格

▲加入家飾的點綴，能使家中的氣氛瞬間暖心許多。（圖／日本樂天）

就算只有一個人生活，也可以把家佈置得很溫馨的關鍵就是「有溫度的家飾們」！抱枕、地墊和毯子的功能性固然很強，但其的療癒力也是不容小覷。選擇暖色系，帶有圖騰、毛球、流蘇的單品，能使冰冷的空間立刻加溫，也可以使視覺的豐富度提升，擺脫單調孤寂的感受。

3. 收納櫃

善用收納盒，將雜亂物品收至看不見的隱藏空間

▲雜亂、不美觀的生活用具，全都藏到收納盒裡吧！（圖／日本樂天）

不管是幾個人住，收納總是最令人頭痛的困擾，就算努力地「斷、捨、離」，家中的物品還是堆積如山。這時候，或許你需要的是良好的收納技巧和得宜的儲藏物件！摒棄開放式的展示櫃，選擇系統櫃或是隱藏的抽屜邊櫃，能將不規則紛亂的雜物不著痕跡地隱藏。

如果真的很喜歡開放式的成列方式，也可以改以統一規格、選擇白色或是相近色系的儲藏櫃，逐一羅列整齊〈如上圖右〉，在不影響視覺觀感的情況下，達成另一種的美觀收納，找東西的時候，也能一目了然，輕鬆而不廢力。

4. 個性色彩家具

選用喜歡的色系，大膽創造自己舒心的角落

▲空間的顏色有時會間接影響到居住時的心情和氛圍。（圖／日本樂天）

最後，既然是想佈置自己的舒心小角落，那就無需在意他人的眼光，選擇自己最喜歡的色系，為空間增添亮點吧！誰說牆壁只能是白色的？如果你喜歡綠色，那何不將整面書櫃牆都漆上大片的綠，替居室帶來蓊鬱的生機呢？

如果沒有特別偏好喜歡的顏色，那麼也可以選擇前陣子風靡的莫藍迪色系，還有今年的 Pantone 代表色─珊瑚橘，根據流行趨勢來轉換居住心情。有些時候大膽的用色，反而能帶來意想不到的好效果，也讓整體風格更具個性和獨特。

現在小家庭、獨居的比例越來越高，懂得享受生活的人也不在少數，現實的生活壓力或許是骨感的，但我們可以利用一些簡單的方式，在合理的範圍內，使我們仍然能豐足快樂的過活。擁有安心舒適的秘密基地提供保護和休憩，那麼想起未來可能會遇到的苦悶時，便能少一些哀愁。

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