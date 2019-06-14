出發前用機票換抗空汙神器「小d」！空姐出國必備，敏感話題抗敏防護一把罩！

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常常要飛到世界各地的空姐們，往返北京、上海、曼谷、印度…等空污指數高的國家，空氣中的髒污、PM2.5、塵埃等肉眼看不見的環境過敏原，都可能會讓健康的肌膚出現泛紅、乾燥等鬧脾氣的徵兆，更別說對原本就是敏弱性的肌膚有多大傷害，也因此更令人好奇外表光鮮亮麗的「空中飛人」她們平時都是如何做好防禦、始終維持美麗的膚質呢？看到網路上IG人氣空姐：娜娜Nana、林巧子、Emily、Sally都在大推「敏感話題」，快來看看她們分享的保養心得，到底是用了哪些神好用、再也回不去的保養品，即使忙碌地飛來飛去，依舊美到令人懷疑人生！

小d超強防護 挑戰空汙危城►►►

在 Instagram 查看這則貼文 ♡娜娜NANA♡（@nanatw_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 14 日 上午 2:18 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 cherylciaociao（@cherylciaociao）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 13 日 下午 8:43 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 ᴇᴍɪʟʏ ????（@__shih_cc）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 13 日 下午 10:22 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 SALLY????️KO（@sally822822）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 13 日 下午 7:34 張貼

時髦搶眼的空姐娜娜NANA，膚質因長期飛行肌膚而變得敏感，自從使用敏感話題系列的均衡化妝水和乳液後，肌膚像是喝飽了水很Q彈，再也不乾燥緊繃。上妝前會使用同系列的淨化隔離精華，兼具防曬隔離以及些微提亮膚色的效果。最喜歡也最驚豔的是油水合一的敏感話題修護保濕噴霧，貼心的75ml設計可以隨身帶上飛機，隨時拿出來噴超方便，加上噴霧非常細，可在完妝後作為定妝噴霧使用！渾身清新仙氣的空姐「林巧子」分享在國外通常皮膚比較容易變得脆弱、不穩定，過去早就在日本觀望小d敏感話題這品牌很久了，實際體驗使用一陣子後很喜歡這系列能兼顧清爽與保濕，不只是敏弱肌專屬，連夏天也能放心使用！其中她最愛淨化隔離防護BB精華，本身就有SPF40的防曬功效，一罐就能達到防曬、隔離、潤色修飾真的好方便，加上遮瑕效果很夠，僅搽上薄薄一層，痘疤或泛紅就能獲得很好的遮飾，而且妝感持久度也不錯，出門8小時不會出油暗沉，夏日旅行絕對少不了它！千金感十足的Emily則是大讚敏感話題系列產品是敏感肌女孩的救星！對肌膚無負擔，又能夠讓敏弱肌女孩告別泛紅乾荒肌膚，透過保濕打造出美肌的透明豐盈感。Emily分享過去自己屬於敏感易泛油的混合肌，膚況經常不穩定，不小心用了太刺激的保養後臉頰就會紅紅的，但這款均衡化妝水和乳液搽完後非常清爽，試用一陣子明顯感受到膚質變得滑嫩且保濕，隔天起床臉蛋散發光澤的清透感；而白天用來淨化隔離空氣中有害物質的防護精華和BB霜，能夠為敏感肌膚隔絕空氣中的髒汙，宛如化妝同時為臉打造一層防護膜呢！甜心空姐「Sally Ko」大力讚賞敏感話題是讓她少數用到見底會回購的保養品牌！她以自身保養經驗建議不同膚質要選擇適合自己膚質的保養品，夏天也不能忘記保濕和防曬！在防曬之前也必須要做好保濕肌底，不然紫外線照射會讓皮膚更乾燥！Sally更大方分享自己對抗長時間在飛機上防乾燥的小撇步，隨身化妝包裡一定要有的就是淨化隔離保濕噴霧，在飛機上要補妝時，會先噴上保濕噴霧再用蜜粉補妝，不只讓妝感很服貼，肌膚也像剛上妝一樣的有光澤。

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隨著空氣污染問題嚴重、生活壓力大又作息不正常，加上紫外線等多重肌膚困擾襲擊下，讓現代愛美女孩們的肌膚變得敏感又脆弱！【敏感話題】是日本資生堂敏感肌研究精心研發40多年，所推出的專為敏弱肌設計的品牌，以全程潔淨質程，嚴選溫和低刺激性的配方，透過簡單的保養法，喚醒肌膚的防護力&培育力。其中「敏感話題淨化隔離防護精華」、「敏感話題淨化隔離防護霜」兩大防護天后，更是對抗空污問題的超強後盾，透過獨特「DxD美容法」「defense (防護力)」以及「develop (培育力)」加強肌礎守護，使肌膚擁有健康的防護罩，不只在美妝版上生火文造成洗板，又因商品瓶身上有小寫d而被暱稱為「小d」。

這兩品均添加「金縷梅萃取精華」防止肌膚斑點生成，維持肌膚年輕質感，並添加「H穩定劑」-A(赤蘚糖醇・甘油)，守護肌膚遠離乾荒，避免肌膚問題一再發生，在妝前隔離同時提升粉底服貼度。由於兩品均兼具溫和防曬、保濕、無化學添加，即使是出生後48天的嬰幼兒也可以使用小d防護隔離，因質地溫和，使用後以一般潔膚商品即可卸除。

為了實現人人都能擁有不受空污危害的美麗肌膚，近期【敏感話題】更推出「挑戰空污危城」的活動，憑機票就有機會拿正貨！



現在把握2019/6/19~6/25期間，事先上網登錄成功，並在3天內至指定資生堂東京櫃退點出示指定城市電子機票及中英文姓名相符之護照正本，並完成敏感話題防護x培育系列商品體驗，即贈送「敏感話題－淨化隔離防護精華」正貨一瓶（價值850元），讓妳實際體驗小d的超強抗敏防護力，即使是敏弱肌有朝一日也能成為完美理想肌！快把握時間，給敏弱肌一個高效抵抗空汙的機會，讓妳完勝空汙城市旅遊全身而退～



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