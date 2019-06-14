紀梵希 X Onitsuka Tiger聯手出擊！2萬元皮革運動鞋，鞋身LOGO很高調

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日前，才剛結束的佛羅倫斯Pitti Uomo 2020春夏男裝展中，法國時尚品牌紀梵希（Givenchy）便於該展覽中發佈了一項重大消息，那就是紀梵希將與日本運動品牌Onitsuka Tiger進行長期聯名計畫，而選用的鞋款則為創意總監Clare Waight Keller最愛的Mexico 66。

▲採用經典的Mexico 66鞋款。（圖／翻攝自Givenchy）

雙方首波發售的鞋款，採用Mexico 66為原型設計，並且配色有黑、白2色，其材質則是利用高檔皮革提升整體質量，而外側鞋身除了既有的Onitsuka Tiger Logo以外，這次的鞋內側也附有Givenchy字樣，強調雙方的合作。

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▲以黑色為主，並以紅色點綴。（圖／翻攝自Onitsuka Tiger FB）

▲後方鞋跟有紀梵希與Onitsuka Tiger的Logo。（圖／翻攝自Onitsuka Tiger FB）

▲內側附有Givenchy字樣。（圖／翻攝自Onitsuka Tiger FB）

首波的紀梵希 X Onitsuka Tiger Mexico 66 GDX鞋款，目前已經於首爾新沙洞、曼谷、大阪難波、倫敦、柏林、紐約、東京表參道與銀座Onitsuka Tiger全球旗艦店限量發售，同時也在紀梵希旗艦店與官網上架，售價為台幣19,500元。

誕生於1966年Mexico 66鞋款，其實是Onitsuka Tiger中最為經典的款式，所以除了紀梵希以外，經典電玩《快打旋風》也有與Onitsuka Tiger合作推出Mexico 66 SD，並且用女性要角「春麗」為主題，打造一身藍、黃相間的鞋款，預計將於7／27在全球指定專賣店發售，並限量5,000雙，售價則為日圓18,000元（約台幣5,200元）。

▲以「春麗」為原型設計。（圖／翻攝自Onitsuka Tiger FB）

▲推出藍、黃相間的Mexico 66鞋款。（圖／翻攝自Onitsuka Tiger FB）

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