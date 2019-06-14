小情侶上山車震！登山客以為是綁架報案　他全裸「下面還在晃」上警車

▲ 網友為了情趣上山車震，沒想到遭警察帶走。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

不少情侶為了增進情趣，會嘗試在各種地點親密接觸，其中較為常見的就屬車震了。5月就有一名國外網友在美國Reddit論壇上分享他和女友的經驗，那天他們外出吃晚餐，吃完後便決定開車上山找點樂子，沒想到在車上嗨到一半時卻被持槍的警察帶回警局，且當下還全身赤裸。

這名網友上月22日發文表示，19日他和女友吃完晚餐後無事可做，女友便建議為他們的性生活增加一點樂趣。因為他們都和各自的父母同住，無法在家做愛，他便提議開車到他們常去的一座小山上，「這樣我們就不會打擾任何人」，女友也同意了。

經過15分鐘的車程，天色已經暗了下來，他們抵達熟悉的山上、開始辦事。進行約10分鐘後，他們聽見細微的聲響，剛開始還以為是草叢裡的蟲發出的聲音，沒想到下一秒便聽見有人大聲喊道，「舉起手，把門打開！」

他們嚇得趕緊把門打開，驚見5名警察拿槍指著他們。他的女友不斷尖叫著求救，警察則馬上將男子上銬、要他站起身來，但他當時全身一絲不掛、下體就在警察面前晃來晃去，還好他們後來給他一條毯子，才將他押進警車。

警方將男子帶回警局，接著又回到現場向他女友問話，還在他車上發現一把手槍，對男子的疑心漸深。事實上，男子的手槍是合法購買的，女友也不斷向警方表示，「這是個誤會」，但警方並不買帳。

男子在警局內，試圖向警員解釋他們的行為。警方釐清整件事情的來龍去脈後才告訴他，有登山客報案並表示，他們目睹一起綁架或性侵案。警方反覆訊問以後，男子驚魂未定的離開警局，便看見女友在外面等待，手上拿著他的衣服。當時時間已經將近午夜，他們便叫了一輛計程車，回到那座山上。將現場收拾乾淨後，男子將女友送回家後再開車回家。

這則貼文在Reddit上瘋傳，網友紛紛留言表示，「事情變得比你預期的更有趣了」、「我和我女朋友遇過類似的狀況，雖然當時沒人拿槍指著我們，但我真的以為要去坐牢了」、「現在你必須娶她了，這樣你就可以講這個故事講一輩子」、「警察居然沒有載你們回去」。這名男子則在回應留言時透露，他和女友都還是大學生。