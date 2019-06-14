中國海警軍事化「6幹部中5軍人」　日本首次部署「最大級別巡視船」

▲日本海上保安廳的PLH-10巡邏艦。（圖／翻攝自海上保安廳官網）

國際中心／綜合報導

中國公務船多次航行於釣魚台周邊海域，引起日本「領海」警戒。日本海上保安廳認為應強化對應體制，因此將部署大型直升機巡視船（PLH）於最前線據點的石垣島，是第11管區海上保安本部（那霸）第一次配備最大級別巡視船。

綜合日媒報導，中國海警近來改變行動，過去航行至釣魚台周邊海域時，只要浪高超過2公尺就會返航，現在就算天候不佳仍待在原地待命，天氣好轉就展開海上行動。海保人士分析，如今的中國海警6名幹部中就有5名軍人，加入了武裝警察部隊，顯然海警已經從治安機構移轉到軍事組織。

自衛隊人士指出，中國海警的舉止已經超過「宣示主權」的示威階段，現在一邊測試日本應對能力、一邊調整作戰隊形、能力，未來恐反覆入侵日本領海進行「訓練」。且海上保安廳表示，中國1000噸級以上的巡視船有145艘，日本僅67艘，即使2022年預計再追加71艘仍然有些差距。

因此，海上保安廳評估應加強實力，除了目前已在釣魚台周邊部署12艘大型巡視船，還將在石垣島追加最大級別的大型直升機巡視船（PLH）預定在2021年完成部署，作為釣魚台海域警備的現場指揮船。

另外，對於日本海地區，海上保安廳則計畫追加4艘PLH、4艘大型巡視船（PL）及4架噴射飛機，預定於2022年部署完成。