19歲青年衝回火場「救陌生女童」...遭80%灼傷！兩人皆傷重不治

▲紐約青年衝入火場救陌生小女孩，不幸喪命。（圖／翻攝自gofundme）

記者錢玉紘／綜合報導

紐約市布朗克斯（The Bronx）的一棟16層樓公寓在9日凌晨發生火災，19歲的青年路卡斯（Lucas Silverio）帶著奶奶逃出後，看見一名母親與3歲女兒走散，於是衝回公寓救人，但隨後因為嗆傷昏迷，她和女孩兩人在被救出之後，接連在重傷不治。

當時路卡斯和表弟一起把高齡的奶奶帶出公寓，途中看見一名陌生媽媽與3歲女兒雅斯琳（Yasleen London McDonald）走失，於是他把奶奶交代給表弟，自告奮勇再回到公寓的14樓，去救這個他甚至不認識的小女孩。

但是路卡斯和雅斯琳都被猛烈的火勢和濃煙困住，他身上也被燙傷，隨後雖然成功把女孩帶出公寓，但兩人身上都有超過80%的灼傷，由於吸入過多濃煙，雅斯琳隔天就在醫院傷重不治。而路卡斯稱了兩天之後，也在12日身亡。

調查人員表示，火警的起火點位在公寓的頂樓，疑似有人將易燃物品丟進垃圾集中處理區內，才引發火災，但詳細原因還有待調查。

雅斯琳的媽媽則稱讚路卡斯的英雄行徑，「我的心感到非常沉重，為了我女兒，以及救了她的那個孩子，他真的是個英雄，我甚至來不及感謝他，我會繼續為他們祈禱」。路卡斯的叔叔則難過表示，「他在當下已經不在乎拯救自己，只一心想幫那個小女孩，他是我們大家的心中的英雄」。

家人們也在「gofundme」網站上為路卡斯建立了募款頁面，打算為他的葬禮籌措資金。