阿曼灣2油輪遭攻擊　分析師：伊朗要做不會留證據讓美報復！

▲中油承租船在伊朗受到攻擊，美國直指是伊朗所為。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

中東地區阿曼灣近日接連發生4艘商船遭到攻擊，13日中油承租的遊輪也在同地區遭到襲擊而爆炸，對此美國第一時間歸咎於伊朗，然而有分析師指出，即便是伊朗所為，也不會留下證據讓美國抓到把柄進行軍事報復。

根據《紐約時報》報導，這齣攻擊事件被歸咎在伊朗身上，但伊朗官員表示，都是遭到美國盟友包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、以色列等陷害。隨著這些國家已經跟美國達成共識，皆把砲口對向伊朗，反而會讓中東局勢升溫。

分析師指出，伊朗可能想要展現對於全球石油市場具有影響能力，用這樣的方式展現，但絕對不可能會留下證據讓美國有足夠的藉口來進行軍事報復。英國「皇家三軍聯合國防研究所」（RUSI）研究員瓦特林（Jack Watling）則提到，「若真為伊朗所為，他們就是想要表達這場中東衝突，會讓大家都付出代價。」

據悉，發生攻擊事件的阿曼灣，全球有30％2的原油經過，如果這條路列為危險區域或無法通行，可能會讓西方國家的供油受到影響，最終結果就是讓油價瞬間飆升，因為光是石油供應就減少20％。