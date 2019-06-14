陌生人搶著擁抱親吻　4周大男嬰「眼腫險失明」感染疱疹

▲因為被許多人親吻，諾亞染上疱疹。（圖／翻攝自臉書／Ashleigh White）



國際中心／綜合報導

英國21歲母親阿什莉（Ashleigh White）去年帶著當時4周大的男嬰外出，在一場洗禮儀式中，有許多陌生人與朋友親吻、擁抱孩子，怎料這些舉動竟使得諾亞（Noah）感染第一型單純疱疹（HSV-1），若是沒有趁早發現狀況並就醫治療，可能有致命危險。

《太陽報》報導，諾亞如今9個月大，曾待在醫院兩個半月等待病情恢復。阿什莉回憶，去年9月她發現諾亞眼睛周邊長出水泡、皮膚腫脹，立刻就想到這可能是皰疹，因為自己在臉書讀過類似的病例，她迅速帶著男嬰就醫檢查，結果她的憂心果然成真。

經過多項檢測，諾亞確定感染第一型單純疱疹。阿什莉這才想起，她前幾天帶著僅4周大的男嬰參加一場宗教儀式，「朋友們擁抱、親吻他，可能是他們之中的其中一人（造成孩子生病）。」

阿什莉決定把孩子的經歷分享到社群媒體，希望讓大眾知道親吻小孩所造成的危險，特別是在接觸新生兒時，更要注意自己是否患有唇疱疹；即使成人外觀沒有異狀，只要稍有不慎，也有可能透過口水等其他途徑造成嬰兒感染。

雖然諾亞在今年3月復發，不過他的病情控制得很好。阿什莉記得，男嬰起初感染時，好幾天都無法睜開眼睛，所幸醫師很快就掌握住情況，否則就要面對失明風險；不過她身為母親，依舊會保持警惕，「在我們走出黑暗前，還有很長一段路要走。」

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▲恢復健康的諾亞。（圖／翻攝自臉書／Ashleigh White）



據了解，第一型單純疱疹對成人不會太危險，但若是免疫系統較脆弱的嬰兒感染，沒有積極治療的話，可能引發全身感染或合併其他重症，造成致命風險。照顧者應注意環境衛生，同時避免孩子接觸到可能讓他感染的人。

阿什莉表示，看到自己的孩子身體不適，很令她心碎，「我很幸運能及時掌握它，現今還是能與我的小男孩在一起，其他父母可能不會如此幸運。我會採取任何行動，來讓其他家庭不要承受我們經歷過的，所以拜託、拜託、拜託，不要親吻新生兒。」