他接送3歲侄子「著迷手機」直接輾過　孩才下車就噴血死亡

▲駕駛沒察覺到男童就在車子前方。（圖／翻攝自推特／KenyanTraffic）



國際中心／綜合報導

肯亞交通局1日在推特發布影片，只見印度一名男子開車接送3歲侄子回家，孩子下車後，他卻在車內緊盯自己的手機，直接輾過小孩，地上留下一灘血跡。這名小孩的頭部、胸部與其他器官都受到重傷，送醫後仍傷重不治，他的母親相當心痛。

這段影片近期由肯亞交通局推特轉發，內文寫道一名父親要載小孩前往學校，卻因為看著手機螢幕而分心，硬生生開車輾過小孩。不過，《印度時報》（The Times Of India）則指出，車上的男子其實是孩子的叔叔，當時他要送對方回家，小孩下車後，他卻完全沒注意到前方的狀況，專心看著自己的手機，最後釀成憾事。

事件發生於4月22日下午，當時男童下車並緩緩關起車門，接著從紅色轎車前方走過去，沒想到自己卻被撞倒，噴出大量鮮血，受到重傷的他只能一直躺在地上，直到有一名女子發現狀況。叔叔最後則返回原地，抱走似乎失去意識的男童。

駕車的男子後來被警方逮捕，不過已獲准保釋；據了解，他當時才剛買新車，開車時手機正好響起，沒注意到侄子正在走路。男童的其他家人則相當心碎，他的母親非常自責沒有照顧好兒子。《印度斯坦時報》報導，男童最後死亡。

事實上，類似的事件並不是首例。回到3月31日，德里西邊一名4歲男童被撞死，當時他的鄰居要倒車，未能意識到孩子就在後方。