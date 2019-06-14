珍奶落伍啦！日本夯「珍珠啤酒」3口味　微苦+甜Q成絕配

▲日本「珍珠啤酒」成為熱潮。（圖／翻攝自iBEER LE SUN PALM官網）

記者林瑩真／編譯

珍珠奶茶在日本掀起熱潮，但日本人創新求變，現在發展出「珍珠啤酒」（タピオカビール），號稱在微苦的啤酒中，咀嚼散發甜味的珍珠，相當絕配，吸引大批日本人朝聖嘗試，成為最潮的飲品。

綜合外媒報導，日本東京新宿一家連鎖餐廳iBEER LE SUN PALM推出新品，名叫「Tapioca The Next」，其實就是珍珠啤酒，除了最普通的啤酒加上珍珠，也可以選擇其他3種口味，包括草莓、鳳梨及奇異果，看客人喜歡原味啤酒的苦味配上甜軟珍珠，又或是調味過的果香啤酒加上嚼勁，成為日本近來的飲品新寵。

報導指出，其實珍珠啤酒是來自於panaché雞尾酒的啟發，結合了啤酒及不同口味的蘇打水，適合已經喝膩甜茶，或是想找尋大人口感的顧客。不過為了其他客人，店家其實也供應無酒精的蘇打口味或奶類口味。

朝聖過的客人紛紛給出好評，珍珠啤酒既不像珍珠奶茶般甜膩，又恰到好處中和苦味，加上充滿氣泡的口感，比起飲品，更多人稱呼珍珠啤酒為一種「甜點」，大受歡迎。根據店家官網，一杯珍珠啤酒的價格從580日圓至630日圓（約新台幣168元至183元）。