加徵關稅會雙輸！好市多等逾600美企致函警告川普　促貿易戰停火

▲ 川普6月底將前往日本出席峰會。(圖/路透)

沃爾瑪(Walmart)、好市多(Costco)、Gap、Levi Strauss & Co等美國600多家零售商、製造商、科技公司及貿易協會13日致函白宮,警告總統川普(Donald Trump),對中國加徵關稅將損害美國經濟,導致失業率上升、傷害數百萬名消費者,以敦促他取消關稅,停止貿易戰。

美國貿易代表署(Office of the United States Trade Representative)17日起將就預定加徵的關稅舉行公開聽證會,而關稅損及獲農業、製造、零售和科技產業等150多個貿易團體支持的反對關稅運動組織「關稅傷害美國腹地」(Tariffs Hurt the Heartland)利益。

該組織的最新一封信函指出,「我們直接得知,加徵關稅將對美國企業、農民、家庭和美國經濟產生重大、負面和長期的影響。貿易戰升級不符合美國的最大利益,而且雙方都會輸。」

信中更警告,「關稅是由美國公司直接繳納,並非中國。關稅升高以及圍繞貿易談判的不確定性對市場造成動蕩,危及我們歷史性的經濟增長。」

川普政府5月將價值2000億美元的中國商品關稅從10%提高到25%,適用於行李箱、床墊、提包、腳踏車、吸塵器及冷氣等。此外,川普還威脅要對另外3000億美元商品徵收關稅,包括玩具、衣服、鞋子、電器等。

CNN報導,儘管許多大型企業已經制定策略以降低關稅造成的負面影響,但頂級零售商近幾周指出,關稅上漲將提高生產成本,最終導致產品價格上漲。

根據《路透社》,貿易緊張升溫之際,川普及中國國家主席習近平將於28至29日在日本大阪20國集團(G20)峰會中會晤。川普也預告,會後將決定是否針對幾乎所有中國產品加徵關稅。而外界大多認為,貿易戰不會在短期內落幕。