2油輪遇襲！美點名伊朗是幕後主謀　德黑蘭斥可笑：伊朗恐懼症

▲阿曼灣發生2起商船遇襲事件。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

中東海域阿曼灣13日發生2艘船隻遇襲事件，其中包括1艘中油所承租的油輪。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指責，伊朗是幕後主使。不過德黑蘭（Tehran）當局則稱這樣的指控很荒謬，根本就是「伊朗恐懼症」。

根據《路透》最新消息，美方握有影片，內容顯現出遭攻擊的日本油輪周邊，伊朗軍方在移除一枚磁性水雷；美伊緊張關係升溫。《半島電視台》報導，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）譴責13日所發生的事件，「我強力責難任何針對平民的攻擊，必須確定事實，釐清責任。」聯合國警告各界，阿曼灣無法承受重大的衝突。

雖然目前還沒有太多事件的細節，但美國與伊朗的摩擦依舊加劇。蓬佩奧在華府表示，推敲事件中所使用的武器、專業知識水平等，加上近期伊朗針對船隻的類似攻擊，美方認為伊朗有責任。

不過，伊朗不承認這樣的指控。一名高級伊朗官員告訴英國廣播公司（BBC），伊朗與此事無關，反觀美國與其盟友，必須停止好戰的態度，同時停止猜測別人展開攻擊。

國際獨立油輪船東協會保羅（Paolo d'Amico）表示，如果水域變得不安全，向西方世界所供應的石油量就會陷入危機。CNN報導，此事的遇襲事件，是阿曼灣海域上月發生4艘商船遭攻擊後，再次有船舶被襲擊。

►►阿曼灣油輪發生什麼事？ 2艘船突然遭襲擊…船長下令棄船逃



►►秒懂「石油腦」是什麼！ 中油貨輪阿曼灣遇襲…7.5萬噸報銷