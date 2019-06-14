白宮發言人桑德斯月底離職！回老家阿肯色州　川普挺「選州長」

▲白宮發言人桑德斯將於本月底離職。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普的強力擁護者、白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）將在本月地離職，川普在推特上宣布了這項消息但並未宣布繼位者人選。川普還表示，希望桑德斯能競選阿肯色州州長。

川普在推特上表示，經過3年半一起工作後，優秀的桑德斯將要在本月底離開白宮，之後會回到其家鄉阿肯色州，「她是個非常特別的人，並且才華出眾，出色地完成這份工作，我希望她接下來可以競選阿肯色州州長，她會是個非常棒的人選，桑德斯，謝謝妳把這份工作做得這麼好」。

桑德斯隨後也在推特上回應，「我真的很幸福，並且會用遠感謝川普總統給我機會，我對於他的成就感到驕傲，我愛總統以及我的功過，不過我此生最重要的工作就是當個母親，而現在是回家的時候了，謝謝你總統先生！」

川普在下午的活動開始前，也簡短宣布桑德斯離職的消息，並邀請桑德斯上台，其他白宮員工一同鼓掌致意。川普稱讚桑德斯「堅強又善良」，她則語帶哽咽發表自己的作為白宮發言人的最後一次談話。



《紐時》報導，桑德斯在川普宣布離職消息的前一小時，告知她的員工們要離職的消息，目前還未宣布繼任者人選，但不論下一任發言人是誰，都要與川普一起共度競選總統連任的時期。

在過去三年半的期間，桑德斯一直被視為川普的強力戰友，也是少數還在白宮任職的川普競選團隊成員。她也打破過去的傳統，取消白宮美日的例行簡報會議，到今日為止，她已經94天沒有開正式的簡報會，在此期間，通常發聲的都是川普本人。此外，每當川普陷入風波時，桑德斯常常會上福斯新聞的節目，替總統辯護。