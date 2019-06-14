阿曼灣油輪發生什麼事？　2艘船突然遭襲擊…船長下令棄船逃

▲阿曼灣再傳油輪遭襲擊事件，連續2艘油輪遭遇不明攻擊。（圖／路透）



記者王致凱／綜合外電報導

中東阿曼灣海域13日上午連續發生2艘油輪遭襲擊事件，分別為懸掛馬紹爾群島旗的「Front Altair」號和懸掛巴拿馬旗的「Kokuka Courageous」號，其中Front Altair為台灣中油公司租用，載運7.5萬噸石油腦原料準備運往台灣。伊朗國營電視台也公布油輪在海面上起火燃燒影片。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這次襲擊事件，是鄰近荷莫茲海峽的阿曼灣海域上發生月4艘商船爆裂物攻擊後，再度傳出船舶遭攻擊事件。

▼ 阿曼灣5月中旬也曾發生4艘商船遇襲爆炸事件。圖為阿聯提供給聯合國安理會的船隻受損情況照。（圖／路透）



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美國國防部官員表示，不排除此次遇襲的油輪是遭到類似砲彈的「拋射物」或是「水雷」攻擊的可能性，目前正深入調查中；消息人士補充說，美軍已經派出P8海神式海上巡邏機（P8 Poseidon），對該海域嚴密監控。擁有其中一艘貨輪的日本國華產業公司社長堅田豐也在記者會上表示，船隻疑似遭到砲擊，3小時內兩度中彈。

中東地區局勢不穩定，伊朗長期以來與沙烏地阿拉伯、美國有所爭端，美方懷疑是伊朗在背後支持這一連串襲擊事件，但並無任何明確正確。伊朗當局否認涉入，至今也沒有任何人士或團體出面坦承犯案。

值得一提的是，日本首相安倍晉三目前正在伊朗德黑蘭訪問。安倍此行被外界認為是試圖調解美伊之間的緊張關係，但他尚未針對油輪遇襲一事發表任何談話。根據日本經濟產業省的說法，這兩艘貨輪上都載有與日本相關的貨物。

荷莫茲海峽為何重要？

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）連接波斯灣和阿曼灣，是海灣國家通往印度洋的唯一通道，海峽北岸為伊朗領土，南岸則為阿拉伯聯合大公國、阿曼等國，海峽最窄處僅33公里寬。此次發生船舶遇襲事件的阿曼灣，就位於海峽東側水道外。

荷莫茲海峽是世界上最繁忙的水道之一，全球大約有30％的原油必須經過此區域輸送到世界各地，此處也因此成為戰略與經濟要衝。美國能源資訊管理署（EIA）將荷莫茲海峽形容為「世界最重要的咽喉點（choke point）」，通過這裡的原油，約有80％是輸往亞洲市場。

▼2艘油輪遭遇襲擊的位置圖。（圖／路透）



兩艘油輪懸掛哪一國旗？又要開往哪裡？

第一艘油輪Front Altair懸掛馬紹爾群島旗，船東為總部設在百慕達的挪威商前線航運公司（Frontline）。Front Altair為中油供應商Ocean Energy所承租，從阿聯裝載石油腦約7.5萬噸，台灣中油為貨主，原始貨源則來自阿布達比國家石油公司（ADNOC）。

另一艘油輪Kokuka Courageous則懸掛巴拿馬國旗，船東為總部設在日本的「國華產業」（Kokuka Sangyo Ltd），正載運甲醇計畫前往新加坡。

船員現況如何？

目前已知兩艘油輪上共計44名船員都順利獲救，但各方對於相關細節的說法有所出入。

Front Altair上23人都正好在附近海域作業的南韓籍貨船Hyundai Dubai救起。消息指出，南韓貨船在接獲求救訊息後74分鐘，於當地時間上午7時54分救起Front Altair上23名船員，船員國籍分別為11名俄羅斯籍、1名喬治亞籍和11名菲律賓籍。

23名船員隨後被轉移到伊朗海軍船艦，被帶往伊朗港口安置。根據前線航運公司公司的說法，23名船員都被帶往伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）。伊朗媒體原先指出船隻已經沉沒，但航運公司否認此事。

美國國防部官員指出，Kokuka Courageous上的21名船員棄船逃生後，先被一艘拖船救起，隨後被美國海軍飛彈驅逐艦班布里奇號（USS Bainbridge）接走。

不過，伊朗國營媒體伊通社（IRNA）則發布消息說，兩艘油輪共44名船員都是被伊朗海軍所救起。

▲消防船隻靠近起火的Front Altair號灑水灌救。（圖／路透）



上個月發生什麼事？

阿拉伯聯合大公國外交部今年5月12日表示，阿聯東部海岸、瀕阿曼灣的富吉拉（Fujairah）港口附近有4艘商船遭人蓄意破壞。外界認為這些貨輪是遭水雷或是吸附在船體上的爆裂裝置攻擊，不過並沒有造成任何傷亡。美國與沙烏地阿拉伯懷疑伊朗在幕後指使，但無法提出任何證據。主使者的真正身份目前仍在調查中。

此次兩艘油輪遭襲擊的位置更靠近伊朗海岸，船東指出有某種「類似砲彈」的物體擊中船隻水線，另一艘油輪則是在爆炸後起火燃燒。若兩起事件為同一藏鏡人在背後主導，此次攻擊顯然比上月份的事件更具侵略性。

▼伊朗媒體公布的油輪起火照片。（圖／達志影像／美聯社）

