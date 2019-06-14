在浴室用手機肇禍？　俄「最性感女賭神」意外觸電死

▲▼俄羅斯最性感女賭神：諾薇可娃。(圖／翻攝自IG@Liliya Novikova)

國際中心／綜合報導

一名有「俄羅斯最性感撲克玩家」美譽的26歲正妹，日前被人發現猝死在莫斯科家裡的浴室地板上，疑似是觸電身亡。當時她是獨自在家。

諾薇可娃(Liliya Novikova)是一名數學奇才，擁有俄羅斯頂尖大學：「鮑曼莫斯科國立科技大學」(Bauman Moscow State Technical University)電機工程學位。

但她放棄了在頂尖科技公司裡任職的機會。反之，她變身成為一名職業撲克玩家。憑著出色的牌技與和亮麗的外表，她很快就吸引了網路遊戲公司「撲克之星」(PokerStars)跟她簽約，為初學者開班授課。此舉讓他的人氣迅速飆升，她也經營自己的撲克網路頻道。

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這宗悲劇之所以會曝光，原因是她的父母打電話給她，卻一直沒人接聽，他們十分擔心，於是拜託居到她家裡看看。不幸卻發現她倒臥在浴室地板上。 調查人員說：「這位女士身上有遭受電擊受傷的痕跡，但沒有他殺跡象。」

據推測，她可能是使用吹風機俯身吹乾頭髮時，不幸發生了意外。但也有人推測她是在浴室裡使用手機或為手機充電，引發觸電問題。家屬已同意解剖驗屍。

諾薇可科娃其實並非喜歡宅在家，她也熱愛運動，喜歡騎自行車、玩滑雪板、划船和拳擊。她的猝死距離她的27歲生日只有4天。