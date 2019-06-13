他聽哭鬧聲穿腦「睡眠被剝奪」　2米高摔死6個月大女嬰

▲一名父親把嬰兒摔在地上，且無視孩子的傷勢 。（圖／示意圖／LibreStock）



國際中心／綜合報導

澳洲珀斯37歲男子馬丁（Arron Colin Martin）2017年殺害自己的女嬰，只因為當時才6個月大的女兒不斷哭鬧，讓睡眠不足的他身心疲憊。他近期被判處至少12年徒刑；法官表示，馬丁在殺人之前似乎是個好爸爸、好丈夫，且在事發後立刻顯現出悔意。

《每日郵報》報導，事件發生在2017年11月，馬丁當時剛結束夜班工作，要幫助老婆照顧兩人的獨生女兒。法院得知，他無法忍受女嬰不斷哭鬧，便從幾乎兩米高的高度摔下嬰兒，他看著小孩的頭部開始腫脹。

女嬰被摔落後仍有呼吸，然而馬丁沒有向任何人求助，他只是把孩子抱起來放到床中，接著離開房間。事發後，他曾在家中試圖輕生兩次，後來則前往公園，最後向警方自首。

馬丁在法庭表示，他感到睡眠時間被剝奪，且女嬰出現感冒的跡象、不斷哭泣，因此他終於理智斷線，才會大力搖晃嬰兒，再把她丟到地上。醫護人員趕到現場後雖然試圖救回女嬰性命，最後仍是失敗。

據了解，女嬰被診斷出腦出血、顱骨骨折，受傷後有2到5小時都還有生命跡象。法官表示，這是一起非常悲慘的案件，馬丁暫時失去控制自己的能力。

女嬰的母親則說，直到孩子死亡前，她的生活一直都很幸福，她經常想起，如果馬丁當時打給她，要她回家，一切都會是不同的情況。

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