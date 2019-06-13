任白衣天使39年…死後不忘器捐　百位同事列隊致意：她永遠在付出

▲德辛要進行器捐手術時，同事們站在走道上致意。（圖／翻攝自YouTube／Good Morning America）

國際中心／綜合報導

人的一生都會經過生老病死，但轉個念，死亡也許不是人生的終點。58歲的護理師德辛（Mary Desin）在本月初因腦動脈瘤不幸過世，然而在醫院任職39年的她，在生前決定進行器官捐贈，讓自己的器官化為大愛，延續其他病患的生命。當德辛被推進手術室時，現場超過100名醫護人員也全都站出來向她致意。

德辛在美國匹茲堡大學醫學中心工作了39年，6月2日因腦動脈瘤不幸去世，由於她先前曾經表達過器官捐贈的意願，所以她死後，醫院也立刻安排合適的受贈者。就在德辛躺在加護病房（ICU）的病床上，準備推進手術室時，100多位的醫護人員都站到走道上向她致意。德辛的兒子馬修（Matthew James Desin）表示，當時場面非常感人，他也未曾想過母親一生幫助過多少人。

馬修說，在母親住進加護病房期間，許多他不認識的人都來探望，「我從未想過會有100多人來送她最後一程。」德辛的同事說，德辛總是在付出，而且是不斷地付出，「她的決定非常勇敢，教育了所有人，也救了更多人。」

醫院更在德辛離開後，在頂樓點亮3盞燈替她送行，並在臉書上寫著，「德辛捐出了自己的器官，即便面對死亡，仍繼續拯救其他生命，醫院走道也擠滿了替她送行的人，未來醫院的燈會永遠替她開著。」