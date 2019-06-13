影／中油租船疑遭不明魚雷擊中起火！7.5萬噸石油腦全毀　美艦出動救援

記者詹雅婷／綜合外電報導

根據英國海事機構最新消息，阿曼灣（the Gulf of Oman）13日上午2艘油輪發生「不明事件」，其中一艘油輪起火，且現場傳出爆炸聲，已知1人受傷。台灣中油公司石化事業部執行長吳義芳（Wu I-Fang）向路透社表示，中油供應商承租的挪威籍油輪Front Altair疑似遭到不明魚雷擊中，船上7.5萬噸石油腦全毀，但所幸船員皆已獲救。

▲ 伊朗媒體報導阿曼灣2艘大型油輪遇襲事件。（圖／CFP）

綜合美聯社、半島電視台等外媒報導，此一消息最早由英國皇家海軍旗下的海上安全組織英國海洋貿易署（UK Maritime Trade Operations）所發布，但事故發生原因仍有待釐清。根據美國海軍第5艦隊13日的聲明，「美國海軍在該區域收到2次求救訊號，分別是當地上午6時12分以及7時整。目前艦隊正在該海域，並提供援助。」

路透社引述4名航運貿易人士的消息指出，發生事故的2艘油輪，分別是掛著馬紹爾群島國旗的油輪Front Altair以及懸掛巴拿馬國旗的Kokuka Courageous油輪，目前船員皆已安全撤離。

另艘油輪Kokuka Courageous的管理公司BSM Ship Management表示，油輪當時的位置，分別距離伊朗海岸14海里、阿拉伯聯合大公國的富吉拉港（Fujairah）約70海里，而這起事件導致船身右舷受損，21名船員棄船逃生，1人受傷。

根據台灣中油稍早的最新回應，公司是在下午接獲相關通知，目前船上船員已棄船並全數被鄰近船Hyundai Dubai救走，受創情況以及貨油損失程度尚待釐清，儘管現階段尚無法確定攻擊者，但安全庫存無虞，不影響汽柴航燃等油品供應及石化產品供應。

這艘載運CFR石油腦的貨油船Front Altair係由台灣中油供應商Ocean Energy承租，貨油輪船籍為馬紹爾群島，船員均非本國國籍，以CFR條件交貨，而台灣中油為貨油之貨主，原始貨源來自ADNOC公司。本（6）月11日在阿拉伯聯合大公國 Ruwais港裝石油腦約7.5萬噸。