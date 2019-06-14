史上最狂！三養推出「Mini三倍辣雞麵」　各大吃播實測：辣到哭

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@impa_mukbang 、@meogxplorer、@7elevenkorea

愛吃辣的人一定吃過南韓的三養辣雞麵，讓你辣到流鼻涕卻還是忍不住一口接一口。如果嫌不夠辣，現在好消息來了，三養最新推出史上最辣，是正常版本的三倍辣度，馬上成為南韓各大吃播的熱門試吃焦點，網友也紛紛神回，「真的辣到要簽生死狀。」

三養辣雞麵有嚼勁的麵條，配上招牌紅通通的辣醬簡直是人間一大享受。過去也推出過辣雞餃子、地獄辣炸雞、香腸飯捲等辣度破表的美食，都引起廣大迴響。

不過此次這款Mini包裝辣雞麵，縮小了外型，採用極細的麵條，因此更容易吸附辣醬和湯汁，實力不容小覷，有高達12000SHU的辣度，是正常版的3倍，成為史上最辣版本，就是要你邊吃邊流汗，消息一出也吸引許多人來挑戰。

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從各大吃播和YouTuber的輪番挑戰看來，這款Mini包裝辣雞麵真的不是隨便就能征服的，他們不僅流鼻涕、滿嘴通紅，連說話都語無倫次，狂灌牛奶止辣。也難怪網友看完之後都表示，「吃之前真的要簽生死狀」、「除非是高手中的高手，否則沒事別亂嘗試。」

在 Instagram 查看這則貼文 임파(먹방)（@impa_mukbang）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 29 日 上午 4:38 張貼

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