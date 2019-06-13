【奧斯塔羅】你對目前的環境感到不滿意嗎？

現實生活總會有不順心的事

而情緒也會隨之起伏

但你了解原因來自哪裡嗎？

如果你這陣子也有些許的情緒

那就和奧斯一起來看看

目前有沒有對環境感到不滿吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇這組牌的朋友，你最近要多留意自己的內心狀況，這樣的牌組代表壓力大，也因為這牌組暗示的原因多半是環境，可能是最近瑣碎的事情太多，讓你感到疲憊不少，甚至也會漸漸的關起與外界溝通的管道，因為你天生就不喜歡讓他人擔心，也不喜歡將勞累掛在嘴邊，但是奧斯還是要提醒，若最近內心有不悅或是情緒起伏太大的狀況，還是要多嘗試跟親朋好友抒發一下喔！

牌ll

選擇這組牌的朋友，最近對於環境感到不滿的狀況，就沒有這麼的強烈了，這樣的牌組存在著不滿足或是情緒，而這狀況大多來自於戀愛，需要稍稍留意一下。最近有伴的朋友，可能會與另一半有摩擦，並間接導致你的情緒不穩；而單身朋友在戀愛方面的情緒，就比較偏向對於戀情的渴望度上升，但卻因為沒有穩定下來就夭折了，所以奧斯要提醒抽到這組牌的朋友，最近要多留意戀愛方面的情緒了。

牌lll

選擇這組牌的朋友，最近在工作上是不是不順遂呢？這樣的牌組代表動力與熱情的消逝，而最明顯的會是工作方面，因此奧斯要提醒你，最近在工作上可要多留意了，這其中的原因，可能是主管、同事之間的相處出了問題，甚至是連工作掌握度也降低了，而這樣的狀況都會讓你對於工作不滿與厭惡，並且連帶影響行動力以及熱情，所以最近面對工作時的情緒，可就要好好的調適一下，千萬別讓上述狀況影響自己在工作上的表現囉！

牌lV

選擇這組牌的朋友，最近沒有什麼擾人的狀況，這樣的牌組代表成熟或是踏實的現況，不難發現這樣牌組的你，多半是成熟度比較高的，因為你在面對生活上的瑣事時，比較不會怨天尤人或是過度的埋怨，對你來說，生活就是把自己份內事情做好，並且對生活的要求不會太多，面對狀況或是問題也都保持著正面的想法，而這樣牌組的你們，多半也有著容易滿足的內心，基本上不會有對環境不滿的問題，所以奧斯要恭喜抽到這組牌的朋友喔！

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