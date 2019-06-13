校園內灌酒輪暴！2國中妹遭4高中男集體性侵　網怒：未成年也要嚴懲

▲ 女學生遭強行灌酒後性侵。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起驚悚的性侵案，忠清北道清州市2名國中女學生同時遭4名高中男學生輪暴，且地點還是在小學校園內，事件曝光後震驚社會，而4名犯案的高中學生現已被警察逮捕。隨著案件在網路上瘋傳，越來越多網友要求嚴加懲處犯下性犯罪的青少年。

清州興德警察署12日宣布，已經拘捕4名涉嫌集體性侵女國中生的男學生。據警方說法，4名少年9日和原先就認識的2名受害者相約在一所國小校園內見面，逼迫她們喝酒後集體性侵。

女學生家屬在案發當天就得知她們受害，馬上報案。警方隨後緊急逮捕4名少年並沒收手機，以確認是否有人拍下犯案當時的影片。警方人士指出，目前以性侵罪嫌拘捕4名學生並蒐證，但為避免二度傷害受害者，無法提供更詳細的案情。

綜合韓媒報導，南韓近來青少年性犯罪案件頻傳，但犯人受到《青少年保護法》保護，將其視為免死金牌，社會上要求廢止《少年法》的呼聲也越來越高。2018年9月也曾發生一起類似的案件，2名男學生在全羅南道一間汽車旅館內強灌女高中生喝酒後集體性侵後逃逸，導致女學生不幸死亡；今年1月則有一名女國中生在公寓樓梯間遭3名男高中生集體性暴力。