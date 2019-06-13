金正恩才寫親筆信釋善意　北韓官媒「又開砲」怒轟韓美合作

▲ 金與正12日親赴板門店，移交金大中遺孀唁電及花圈。（圖／路透社）

國際中心／綜和報導

2月底越南川金二會破局以來，北韓與南韓、美國間對話都陷入膠著。北韓領導人金正恩日前送出親筆信給美國總統川普，也為病逝的南韓前總統金大中遺孀李姬鎬送上唁電及花圈，看似態度軟化。但北韓官媒今（13）日再度砲轟美國及南韓並強調，近期重啟對話的可能性不高。

勞動黨機關報《勞動新聞》今早針對南韓刊文指出，若希望改善兩韓關係並達到朝鮮半島和平及民族共同繁榮，首先必須樹立對南北韓宣言的正確立場，以實際行動展現出落實宣言內容的意志。

文中強調，既然兩韓已經確立民族自主及自決的原則，便沒有必要看他人臉色、取得外界認可；且長久以來依賴外界勢力的政策將嚴重侵害民族共同利益，應為這樣的政策走向畫下句點。

對南韓宣傳媒體《我們民族之間》則以「以民族共助的力量統一」為題刊文指出，一切有關民族命運的問題都不應依靠外界，應以民族團結力量解決，無論如何都必須實現民族合作；雖有意願與南韓對話，但南韓政府須改變「以美國為優先」的態度。

另一篇文章則指出，朝鮮半島目前正面臨無法回頭的緊張局勢，而此一事態應歸咎於美國。因美國在1年前於新加坡登場的第一次川金會後至今，雖表面上呼籲對話，實際上卻只熱衷於反對平壤當局的政治、經濟等，更對軍事施壓。