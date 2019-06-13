LV讓男生戴首飾！粗獷鍊條加水晶　帥到骨子裡

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自從Off-White的主理人Virgil Abloh入主LOUIS VUITTON（路易威登）成為男裝創意總監後，整體設計更向潮流靠攏，近日發佈了男裝時尚飾品系列，其設計還包括了經典的Monogram圖案以及彩虹元素，下面一起來看看。

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▲2019 LV春夏飾品系列。（圖／品牌提供）

由Virgil Abloh所設計的2019春夏男裝飾品系列，將使用經典的古巴項鍊為靈感，並參考嘻哈、滑板等文化特色，創造出男士飾品該有的陽剛氣質，其中，有一條以彩色為主題打造的項鍊，利用經典的Monogram圖案，並且搭配彩虹元素，正好呼應6月的「同志驕傲月Gay Pride Month」，而且材質採用黃銅、陶瓷以及Swarovski（施華洛世奇）水晶，能使整體更有聚焦效果。

▲以彩色為主題，並搭配Monogram圖案的項鍊，售價為台幣123,000元。（圖／品牌提供）

LV最新發佈的2019春夏男裝飾品系列，將推出項鍊、手鍊以及戒指，並且都已經可於全台各大專櫃選購，而價格則是台幣22,200元到台幣123,000元不等，有興趣的朋友，不妨考慮到LV官網查詢或致電問問。

▲高質感的金屬銀項鍊，售價為台幣39,300元。（圖／品牌提供）

▲以LV Logo為主打設計的款式，售價為台幣77,000元。（圖／品牌提供）

▲配有Swarovski水晶與Monogram圖案的手鍊，售價為台幣64,000元。（圖／品牌提供）

▲簡約設計的金屬銀手鍊，售價為台幣24,400元。（圖／品牌提供）

▲簡單好搭的經典LV印章戒指，售價為台幣22,200元。（圖／品牌提供）

同場加映

近期，Virgil Abloh可說是最有話題的人物，他不但帶領LV男裝團隊設計了新的飾品系列，還於6／10在芝加哥藝術博物館舉辦個人藝術展「FIGURES OF SPEECH」，同時，他展出了過去20年的創作，像是Pyrex Vision、LV、IKEA、Nike以及Rimowa等聯名，所以今年暑假有計畫去芝加哥旅遊的朋友，可以前去參觀看看哦！

▲Virgil Abloh於芝加哥藝術博物館的個人展。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）

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