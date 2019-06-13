手腫成畸形XL號　網路「燙傷塗牙膏」傳言遭打臉：大錯特錯

▲燙傷塗牙膏的後果。（圖／翻攝自Facebook／Suamiku IMAMKU Isteriku MAKMUMKU）



國際中心／綜合報導

燙傷是日常常見的情況，而治療燙傷的「偏方」千奇百怪，先前網路上謠傳著「燙傷時塗牙膏可以降溫止痛，且不易留疤」，讓許多民眾深信不疑。然而，事實上這個方法大錯特錯，只會導致更嚴重的發炎、感染現象。

據《中國報》報導，馬來西亞卡馬魯阿里芬（Kamarul Ariffin Nor Sadan）醫師日前在臉書上分享了一張照片並寫道，「這就是在燙傷後於傷口上塗抹牙膏所引起的發炎，請各位民眾在燙傷時，絕對不要輕易地相信網路傳言，否則可能會導致更糟糕的感染風險。」

卡馬魯指出，一般皮膚燙傷可以分為3個級別，第1級為「只有表面的燙傷，皮膚發紅及疼痛」，第2級為「部分皮下燙傷，皮膚發紅、有水泡覆蓋以及疼痛」，而第3級為「表面呈現白色，不會感到疼痛，因為神經已經被破壞掉了」。

卡馬魯強調，燙傷正確的緊急治療第一步是先遠離熱源，且保持冷靜、不要驚慌，接著脫掉身上所有飾品以及被燒到的衣服，除非穿戴物已經接觸到傷口，再來應將傷口處放在常溫的水下沖洗15至20分鐘，「千萬要避免使用冷水或冰塊」。然而，如果燙傷級別處在2、3級，範圍大過於手掌或涉及臉部，則須趕緊就醫。

卡馬魯最後更警告，如果燙傷處有出現水泡，不要戳破它，只需要用乾淨的布蓋上，且必須切記，不要輕易地相信來源不明的傳言，以免進一步造成不必要的傷害。