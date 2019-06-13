他憂「可能會死」但要戰到最後　華郵：中國無法粉碎香港精神

▲香港爆發反送中示威。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合外電報導

《華盛頓郵報》（The Washington Post）12日分析指出，香港9日開始爆發反送中示威運動，可能有超過一百萬人湧上街頭，反對政府執意修訂《逃犯條例》，這顯現出香港追求民主的精神還在。有提倡民主的活動人士形容，「這是香港最後一場戰鬥。」

《華郵》這篇文章的標題為「中國無法粉碎香港的精神」（China can’t smash Hong Kong’s spirit），內容提及，要預言香港的厄運一直是容易的，自從1997年香港主權由英國移交給中國大陸後，外界就不斷警告不可阻擋的衰退將會降臨，像是公民自由、言論自由等都會受到影響。

然而，在面對政治上的壓力時，香港仍找到站起來的方式，這種精神體現於近期的抗議活動中。大批群眾9日開始上街，抗議政府修訂《逃犯條例》，這是近5年以來最大規模的示威活動；港警則與抗議者爆發衝突，使用催淚彈、布袋彈等武器。

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▲香港警方使用催淚瓦斯等武器驅離群眾。（圖／達志影像／美聯社）



《逃犯條例》的支持者認為，現有的法律存有漏洞，香港與台灣、中國大陸之間沒有引渡條款。不過，批評人士表示，這項法案從根本威脅到「一國兩制」的模式，會影響到香港自1997年來保持一定程度的自治權，侵蝕到法治與公民自由。

有著「香港民主之父」稱號的李柱銘（Martin Lee）告訴《華爾街日報》，這次是香港面臨的最後一場戰鬥，自從回歸以來，《逃犯條例》對於自由、生活造成最大的威脅。

香港身為亞洲金融中心，如今許多工會與小型企業決定展開更多罷工，至少4000名航空人員簽署罷工請願書。由於感受到巨大壓力，立法會也宣布推遲《逃犯條例》二讀審議。

事實上，香港2014年曾爆發雨傘運動（Umbrella Movement），示威者占領多個交通幹道，以此爭取真普選，這項行動持續了79天。儘管激勵到新的年輕族群，不過在政治改革方面幾乎沒有取得實質成就，異議人士持續受到打壓。

▲香港群眾拿起紙牌。（圖／記者吳奕靖攝）



香港歌手何韻詩（Denise Ho）上周替《華盛頓郵報》撰文，她指出，在過去5年中，香港居民為了阻止自由被侵害，遇到很大的困難，親民主的立法者被取消資格，書商被綁架，活動人士也被判刑；不過，民主運動現階段再次復甦，年輕人決定出面，積極參與抗爭。

24歲的梁（Sunny Leung）在11日發送傳單，大力譴責《逃犯條例》，「或許我們（香港）會死，但我們不會在沉默中死去，我們要抗議直到最後。」

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