阿甘鞋變綠勾！NIKE聯名《怪奇物語》　6／27迎來復古狂潮

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先前，Nike在官方帳號發佈了一段監視器畫面，並邀請大家尋找這輛消失的貨車，然而此舉動就被外界認為是在為新企劃宣傳，如今謎團已經公佈，而這輛消失的貨車出現在了印第安納州的霍金斯市，其中，這也與超夯影集《怪奇物語》所描述的地點相同，所以下面就帶各位介紹該聯名鞋款與服飾吧！

▲Nike消失的貨車中藏著與《怪奇物語》的聯名。（圖／翻攝自Sneakernews）

前些時候，IG爆料帳號@py_rates_便公佈《怪奇物語》X Nike多為服飾系列，不過，正式發佈以後卻是以鞋款為主打，而該系列將從1985年汲取懷舊靈感，其中，雙方挑選阿甘鞋、Blazer以及Tailwind作為原型設計，並打造2個相關主題，分別為「Hawkins」高中主打的綠色、橙色與「獨立日」為主的紅色、白色以及藍色，同時，每雙鞋的鞋舌上，均附有《怪奇物語》的標誌，另外，服飾系列則包括了帽T、T-Shirt、運動長褲和帽子，並且都是以復古學院風格呈現。

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▲「Hawkins」高中主題鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲「獨立日」主題鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲復古學院風的服飾。（圖／翻攝自Sneakernews）

本次的《怪奇物語》X Nike系列，將分成2次發售，首先是於6／27登場的「Hawkins」高中主題，而7／1則為「獨立日」主題，並預計將於Nike官網上架，喜歡的朋友，可以提前鎖定想要的款式與配色哦！

此外，近期除了Nike以外，連快時尚品牌H&M都察覺到《怪奇物語》的魅力，與之進行聯名系列，設計上，有別於Nike的復古學院風服飾，反而是走清涼度假的單品，包括襯衫、T-Shirt、背心、短褲、泳衣、墨鏡、帽款等。目前已經在官網、微風松高門市、西門旗艦門市販售。

▲H&M X《怪奇物語》的暑假單品。（圖／翻攝自H&M）

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