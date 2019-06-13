別再嘴硬說不可能！最容易日久生情星座TOP 5

▲不容易打開心房的星座，戀人都必須從好朋友做起。（圖／翻攝自tvN《她的私生活》劇照）

編輯 / Lily

身邊有沒有一種異性好友，陪了妳很久，打死都說是好兄弟，但往往經過一段時間的相處，突然迸出火花而交往，讓大家跌破眼鏡。大家都說愛情是一種直覺，往往第一眼就能看出可能性，但以下這5種星座偏偏需要時間觀察，通常交往對象都是認識好久的朋友，看看有誰入榜了吧！

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▲愛情什麼時候萌芽，很難說的準。（圖／翻攝自Pixabay）

第１名 處女座

和其他星座比起來，處女座的保護色比較重，雖然他們也很相信感覺，但是要對你這個人信任需要時間，追求完美的處女座很難在不夠了解的狀況下，就和一個人貿然交往，是個很沒安全感行為。必須經由長期相處才能認定關係。



第２名 巨蟹座

巨蟹座屬於慢熟的人，通常新認識的朋友都沒辦法替他帶來安全感。它們很少會瞬間來電，多半都是慢慢喜歡。觀察到一個有趣現象就是，若你對巨蟹有意思，你必須經常陪伴在他身邊，你付出的時間和心力，能讓他對你的感情慢慢累積，然後自然晉升戀人關係。

▲許多人總會蒙上一層保護色。（圖／翻攝自tvN《觸及真心》劇照）

第３名 摩羯座

摩羯座比較容易日久生情，雖然他也很喜歡在第一眼來評價一個人，但論到交往他就必須默默觀察。魔羯雖然看起來比較冷，但並不代表他對你沒有意思，他會留心你的每個細節，需要一點時間相處才能進入他溫暖的世界。

第４名 獅子座

重視外貌的獅子座，很容易第一眼就被對方所吸引，但若他發現你僅是空有外表，他也可以快速滅火，頭也不回的走掉。獅子座不容許自己犯錯，他會長久的觀察，直到放心才能越愛越深。

▲牡羊的另一半通常都是認識好久的朋友。（圖／翻攝自KBS《僅止一次的愛情》劇照）

第５名 牡羊座

大家都說牡羊座做事只有三分鐘熱度，這句話也驗證在他們的愛情上，他們的愛情來得快，同樣去得也快，是那種沒感覺就會搞消失的那種。後來發現牡羊總是和身邊的朋友、同事進展成戀人關係，你要和他有一定的友情當基礎，才能拴住他，進而發展成穩定情侶。

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