「吃荔枝」爆急性腦炎喪命！　印度北部10天內至少31童死亡

▲ 生荔枝和荔枝核含有毒物亞甲基環丙基乙酸，食用過量會導致低血糖和急性癲癇發作。（圖／翻攝自Pixabay）

國際中心／綜合報導

許多人喜歡在炎熱的天氣中享受又大又多汁的玉荷包，目前也正值荔枝產季，但印度北部過去10天內卻發生31名兒童因吃下含有有毒物質的荔枝，爆發腦炎身亡的悲劇，且都集中在盛產荔枝的比哈爾邦穆扎夫法爾普爾的2家醫院。

當地高級衛生官員辛格（Ashok Kumar Singh）向《法新社》表示，這些兒童都出現急性腦炎症候群（Acute Encephalitis Syndrome，AES）症狀，且許多人血液中葡萄糖量突然減少。他提到，「衛生部門已經發布一項建議，呼籲人們在白天氣溫高達攝氏40度的夏季高溫中多注意孩子。」

辛格指出，目前至少還有40名出現類似症狀的兒童正在加護病房治療。斯里克里希納醫學大學醫院（Sri Krishna Medical College and Hospital）醫療團隊表示，「我們正在盡最大努力搶救。」

《法新社》報導，急性腦炎症候群自1995年以來，每年夏天都會在穆扎夫法爾普爾及其鄰近地區爆發，通常和荔枝產季同步。該疾病在當地被稱為Chamki Bukhar，光是2014年一整年就奪走150條性命，創下歷史新高。

美國研究人員2015年發現，這種腦部疾病可能和在荔枝中被發現的有毒物質有關。他們表示，詳細病因還須深入研究，但該疾病導致1/3病例出現癲癇症狀，嚴重可能致死；孟加拉及越南的荔枝產區也爆出同樣的疾病。