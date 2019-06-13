星巴克Stanley聯名終於又來了！「夏日清新藍」4款隨行杯限量開搶

編輯／Ann 圖／翻攝自星巴克官網、IG@maxim_coffee_mix

大家應該還記得，年初星巴克Starbucks與Stanley聯名的純白系隨身杯，一推出就被瘋搶，現在好消息來了。第二彈正式出爐，走的是夏日清新藍色基調，上次沒買到的人，這次別再錯過了。

星巴克與Stanley每回推出的商品都萬眾矚目，從外觀設計上，不再是過去的黑白色簡約風，而是丹寧感的冷色調藍色系，同樣給人清涼消暑的暢快感受。另外Stanley的保溫效果也大有來頭，它不僅是第一個不鏽鋼真空保溫瓶創始品牌，還在二戰時成為美國軍機標準配備。

請繼續往下閱讀...

而這次的保溫杯款式包括了小巧手拿杯、隨行杯8oz 與 16oz等四種杯型（NT$900-NT$1,350），滿足不同需求，冷飲熱飲都能達到極致的保溫效果。在杯身上，印製了Starbucks與Stanley聯名LOGO，簡約大方，分別有水藍色以及深藍色提供選擇，光是看到就十分療癒，目前商品已經開賣，感興趣的朋友可以在實體店或是官網購買。

同場加映: Maxim Kakao Friends 隨行杯

Kakao Friends 是南韓APP Kakao Talk的貼圖明星，可愛爆表擁有不少死忠粉，現在和咖啡品牌Maxim聯手推出隨行杯了。不僅有Ryan、Apeach、Muzi等大明星來當主角，還有不同杯型任你挑選，繽紛的夏日色彩，拿出手絕對吸睛破表，去南韓旅遊的粉絲們千萬別錯過了。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App