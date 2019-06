影／反送中登《時代》封面！香港民眾站上前線　「黑傘」擋不住警方的催淚彈

記者張方瑀/編譯

香港「反送中」示威以「抵抗(The Resistance)」為標題,登上最新一期《時代》(TIME)雜誌亞洲版封面,封面照片是一把黑色雨傘掉落在馬路上,並逐漸被周圍的煙霧吞沒。雜誌內文寫著,脆弱的雨傘變成民眾的臨時盾牌,用來抵擋不斷射出的布袋彈與催淚瓦斯。

▲最新一期時代雜誌封面。(圖/翻攝自Twitter/TIME)



即將在6月24日出刊的《時代》雜誌,13日公布最新一期封面,一把黑傘被遺落在佈滿煙霧的街頭,象徵著香港6月12日爆發的「反送中」示威。內文更以「香港站在全球捍衛自由戰爭的最前線」(Hong Kong Is on the Frontlines of a Global Battle For Freedom)為題,詳述了香港人反對《逃犯條例》的前因後果。

《時代》雜誌在報導中指出,示威民眾不僅做好萬全準備,還指望著這場風暴能夠到來。6月12日香港立法會前聚集了數萬年輕人,當大雨降下時,他們個個撐開雨傘,用廣東話大喊著「加油」。幾小時後,這些本該用來擋雨的脆弱雨傘,變成了人們手上的臨時盾牌,無助地阻擋港警發射的催淚瓦斯與布袋彈。事實證明,這些雨傘無能為力,根本無法抵抗向整個香港襲來的威權勢力,但人們仍不放棄「嘗試」。

▲▼雨傘成為人們自保的盾牌。(圖/達志影像/美聯社)



自1997年香港回歸以來,這並不是第一次發生抗議事件,不論是2003年七一遊行、 2012年抗議愛國教育納入課綱,或是2014年的雨傘革命。香港人從政治冷感,變成毫無畏懼地走上街頭,「反送中」遊行參與人數更高達百萬人,《時代》雜誌形容,這就像是在向中國大陸攤牌。

2014年的香港「雨傘革命」(The Umbrella Revolution)也曾登上時代雜誌封面,當時以「香港站起來」(Hong Kong Stands Up)為題,探討這些年香港與中國大陸的關係,以及香港民眾爭取「真普選」的決心。