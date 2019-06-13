不屑當公主要「動手術去除性徵」！　英國女孩嚮往成為「無性別惡魔」

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不少女生小時候的夢想是要當公主，喜歡把自己打扮得漂漂亮亮，但英國倫敦這位女孩可不這麼認為，她從小就對神話故事中的「惡魔」特別感興趣，也漸漸愛上驚悚、獵奇的妝扮和化妝風格。她曾說，自己夢想就是成為「無性別惡魔」，未來會考慮進行去除性徵的手術，讓外貌變得「更完美更理想」。

據Metro報導，這名「惡魔女孩」叫冰恩（Jazmin Bean），她並沒有透露自己的年齡，只表示自己從很小的時候就愛上這種詭異風格，妝容講求浮誇、嚇人，尤其是在眼妝和唇妝會特別用心，戴上奇特的瞳孔變色片，再用黑色口紅畫出血盆大口。

冰恩身高只有160公分，更符合調皮小惡魔的形象，衣櫥裡大多是粉紅、白色系的洋裝，上頭有大量蕾絲、珍珠的裝飾，搭配她的驚悚妝容，更有一種搶眼又平衡的衝突感。此外，冰恩曾說過，不喜歡別人用He或She來稱呼她，可以用「They」這個字眼，因為她希望自己是「無性別」的存在，不該被男女的框架限制住，因為惡魔是無法被歸類性別的。

報導提到，冰恩日常生活中還是有正常工作，她知道不是每個人都能接受這種打扮風格，所以她去上班時並不會畫這種恐怖妝容，不過，有計畫未來自創美妝品牌，吸引更多和她有同樣愛好的族群來購買。