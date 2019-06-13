印度空軍運輸機山區尋獲殘骸！墜毀地畫面曝光　搜8天耗資40萬盧比

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國際中心／綜合報導

印度空軍安托諾夫32型運輸機（Antonov An-32）3日下午起飛後失聯，事後當局立刻發起搜救行動。根據印度媒體消息，軍機殘骸已在山區被尋獲，發現地點位在利波（Lipo）以北16公里、海拔約12000英尺（約3657.6公尺）處。當局表示，這項任務迄今花費40萬盧比。

印媒NDTV引述當地官員拉傑夫塔古（Rajeev Takuk）的說法指出，當局周二派出2支隊伍上山，在搭乘直升機到定點後，分成2路，在事故班機航行傳統路線區域進行搜索。最終，2名小組成員發現軍機殘骸。

時間拉回3日下午約1時左右，發生事故的安托諾夫32型螺旋槳運輸機從阿薩姆邦（Assam）佐黑特（Jorhat）基地起飛，飛往偏遠的阿魯納查邦（Arunachal）梅丘卡（Mechuka），隨後與地面失聯。據了解，當時機上載著13人，分別為7名軍官以及6名空勤人員。

事發後，當局派出空軍C-130J運輸機、多架Su-30戰鬥機以及陸空直升機隊進行搜索。拉傑夫塔古表示，搜救隊員在沒有路的險峻山坡、峽谷、河流等地尋找軍機殘骸，而這項任務迄今花費40萬盧比。

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