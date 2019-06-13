出售47億波音總統專機籌錢　墨西哥總統：可以抑制移民問題

▲歐布拉多想要解決移民問題。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）12日表示，他打算利用出售總統專機所獲得的資金，來抑制非法移民的問題擴大，波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）的價值估計有1.5億美元（約台幣47億元）。不過，有人就批評這項決策是在浪費納稅人的錢。

BBC報導，墨西哥與美國上周達成協議，墨國願意採取更多舉動，避免中美洲移民進入美國；美國總統川普對此非常高興，宣布不會對墨國進口商品徵收5％關稅。歐布拉多12日則在記者會承諾，他會出售總統專機，藉由這筆費用處理移民問題。

然而，歐布拉多在2018年競選期間，曾表態要出售總統專機來幫助較貧困的社區，他告訴支持者，他會改搭一般的飛機。據了解，這架專機過去幾個月一直躺在加州的倉庫裡，墨西哥還想要尋求賣出60架政府所有的飛機與70架直升機。

歐布拉多12日被問及與美國的移民協議，內容包括墨西哥要部署國民警衛隊到瓜地馬拉的南部邊境，「這項計畫會花費多少錢，讓我說，我們有預算。」他補充，預算就是來自出售豪華總統專機的收益。

對此，一些墨西哥民眾批評總統的想法，這架專機是由納稅錢支付的，卻要用於非墨西哥移民身上。也有人認為，專機在過去6個月內都沒有被出售，接下來45天內可能也找不到買家。