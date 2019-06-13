醫稱只是胎記！女嬰「鮮紅塊」爬滿半張臉　陌生人救了她視力

▲孩子是父母的心頭肉，任何異狀都會讓家長憂心 。（圖／示意圖／pixabay）



國際中心／綜合報導

英國31歲母親多賓斯（Amanda Dobbins）育有1歲多大的女嬰，然而，孩子剛出生時鼻子出現疑似胎記的紅色斑點，起初醫護人員要她別擔心，怎料情況卻越來越嚴重，最後是一名臉書的陌生網友發覺異狀，她再度將女嬰送醫後才診斷出血管瘤，有可能導致失明。

《每日郵報》報導，蘇菲亞（Sophia）出生幾天後，鼻尖處就有淡粉色的斑點。多賓斯回想最初的情況，當時一名醫師要她放心，宣稱這只是胎記，然而，斑點在女嬰臉上的範圍越來越大，甚至延伸到右眼、太陽穴，顏色也變深，就像一桶血潑上去。

多賓斯感到害怕，去年5月便在臉書社團張貼女兒的照片，希望尋求其他家長的意見，她猜測女兒臉上的可能是酒紅色斑；當時一名陌生網友覺得情況不對勁，便傳訊寫道女嬰應該去檢查是否患有血管瘤。接著，多賓斯帶著蘇菲亞就醫，結果真的診斷出腫瘤，如果沒有及早治療可能有失明風險。

如今，蘇菲亞在接受治療後，臉上的異狀幾乎消退，她是快樂又健康的女嬰。多賓斯認為，幸好她當時有早點做出決定，沒有拖延到女兒的病情，不然可能就會影響到右眼視力，她也慶幸自己沒有只聽信一名醫護人員的建議。

多賓斯還記得，過去她帶著女嬰出門時，經常要忍受異樣的眼光，所幸女兒年紀還小，不懂大家如何談論她，「當她長大後，我們想要教導她，讓她學會欣賞，並得知那是她的一部分。」