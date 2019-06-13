紐時：香港特首林鄭月娥越來越傾向北京　態度堅定難讓步

▲香港民眾發起反送中示威。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

香港爆發反送中示威運動，港警12日對著大批抗議者發射布袋彈、催淚彈等驅離性武器。然而，《紐約時報》指出，香港特首林鄭月娥（Carrie Lam）態度堅定，她形容自己是母親，無法縱容孩子被寵壞；她的立場也說明了香港與中國大陸近幾年的關係，越來越傾向北京。

《紐時》報導，由北京所選上的特首想要推動修訂《逃犯條例》，這項法案被外界視為會影響到公民自由。港府此舉引發大批群眾走上街頭抗議；不過，林鄭月娥依舊堅持修訂條例，就是要為《逃犯條例》而戰。

林鄭月娥的立場堅定不移，她正承襲中共總書記習近平的強硬風格，如果她成功度過抗議活動且修例，就會讓北京獲得繞開香港獨立法院的權力，這可能會削弱香港身為全球金融中心的獨特地位。

北京方面力挺林鄭月娥的計畫，這將允許港府首次將人員引渡到中國大陸，保障人權的措施很少。許多香港人憂心，共產黨官員會利用這個機會，捕獲政治上的異議人士；9日展開的抗議活動吸引100萬人上街。

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▲香港特首林鄭月娥。（圖／CFP）



事實上，香港經歷過類似的動盪。回到2003年夏天，當時的行政長官董建華（Tung Chee-hwa）試圖通過《基本法》第23條立法，怎料卻面臨大規模的抗議活動，隨後宣布撤回條例草案。

反觀現在的林鄭月娥，她採取截然不同的態度，若是成功修例，正如外界所猜測的，便可以替失敗的第23條立法奠定基礎。此外，親北京的議員在香港立法會擁有更多的席位，70席中占了43席，比2003年要多。

不過，林鄭月娥除了受到民主派的批評，有些親北京的政客也對她不滿意；這些人認為，林鄭月娥誤解了公眾輿論，未能妥善管理相關議題，也引發破壞香港國際地位的政治危機。

5年前，大量示威者同樣來到香港街頭爭取真普選；當時香港政府占了上風，警方等待兩個月，隨後驅散剩下的抗議者。而此次的《逃犯條例》再度激起民眾的關注，很多人認為政府想要剝奪他們長期以來享有的權利，使得他們面臨更大的拘捕風險。

香港立法會前議員劉慧卿（Emily Lau）說，「我們沒有民主，但保有一定程度的個人自由、法治與司法獨立，我們不希望被他們奪走。」

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