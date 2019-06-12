印度運輸機神秘失蹤　是被外星人吸走了？

▲當節目主持人解釋飛機是遭幽浮劫持時，他身後的大螢幕還一遍遍滾動播放著「外星人吸走飛機」的畫面。(圖／ 翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

印度空軍一架「安-32運輸機」(Ан-32)本月3日在印度東北部地區神秘失蹤。機上載有13人，包括8名機組人員和5名乘客。在連續6天搜尋無果後，印度政府因為未能及時找到失聯飛機，飽受抨擊。

為了找到這架飛機，印度軍方已在國內懸賞50萬印度盧比(約22.5萬元新台幣)尋找失蹤飛機下落。 就在全民尋找失蹤飛機的同時，印度Zee Hindustan電視臺亦打鐵趁熱，作了一個特別節目，試圖解釋這架「安-32運輸機」失蹤的原因。

他們的結論是：那麼多天都找不到，只有一個原因：飛機一定是被外星人劫走了！

為此，這家電視臺還特別製作了類比3D畫面，試圖還原現場。當節目主持人闡釋飛機是遭幽浮劫持時，他身後的大螢幕還一遍遍滾動播放著「外星人吸走飛機」的畫面。

外星人吸走飛機？網友聽了之後紛嘲笑節目單位腦洞大開。有人批評說， 他們為了飆收視率，忽視了事情的嚴重性。 不但如此，眼尖的網友還發現：這家電視臺居然把「安-32」和C-130運輸機給搞混了！