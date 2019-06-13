穿・著物／宋茜、姚晨搶穿VALENTINO紅裙　霸氣秀優雅

▲VALENTINO 2019早秋系列，有許多澎湃荷葉邊撐場。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

VALENTINO（范倫鐵諾）在台舉辦2019早秋系列預覽，以日本「侘寂手法」（wabi sabi），亦即「不完美中的完美」為核心精神，浪漫的設計中帶有張狂的霸氣，皺褶的荷葉邊、不對稱的褶襇維持原先的浪漫風格，紅、黑、白是貫穿全系列的重點色彩。

▲早秋系列中強調紅、黑、白色彩，極度張揚與極度低調。（圖／品牌提供）



「VALENTINO紅」是招牌的經典色系，近期大陸女星「微博女王」姚晨、宋茜、關曉彤前後在不同場合穿上VALENTINO紅裙，用大膽的色彩詮釋「優雅」的意義。

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▲（依序）姚晨、宋茜、關曉彤在不同場合中穿上VALENTINO紅的裙子，霸氣表現優雅的姿態。（圖／翻攝官方微博）



不完美中的完美，在兩個極端值中尋求對稱與和諧，黑白月牙圖紋不對稱披肩洋裝，用不對稱的手法平衡了視覺上的美感，深具禪意的黑白色調更能彰顯日式韻味。用深淺不同的紅疊染印花，讓花卉圖騰有了層次。

▲以不完美中的完美為核心價值，亦即「平衡」與「和諧」美感的重要性。（圖／品牌提供）



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「街頭風格」是創意總監Pierpaolo Piccioli不斷強化的重點，早秋系列中他讓穿著透紗荷葉裙的女人搭配Oversize的黑色衛衣，激起衝突火花；或與攝影師IZUMI MIYAZAKI合作，用超現實的畫面當做服裝重點，搭配尼龍束腰外套，以及金屬鍊飾繫踝鞋與中筒襪，全都在潮流與女人味中取的平衡。

▲經典、一貫的優雅沒不見，但街頭風格是VALENTINO日漸強調的重點。（圖／品牌提供）